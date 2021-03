8 dicas de como vender ovos de páscoa caseiros em 2021

Em cerca de um mês, comemora-se a Páscoa, data conhecida, para além de seu significado religioso, como um dia para trocar doces ou ovos de chocolate. A tradição é antiga, contudo, nos últimos meses de pandemia, muita gente perdeu renda e está economizando.

Segundo reportagem do Diário do Nordeste, a venda de ovos de páscoa caiu cerca de 20 a 30% no ano passado quando comparado com as vendas de 2019. E como a pandemia ainda não passou, quem quiser vender nessa época vai precisar se programar.

O que mais vende na páscoa?

Nessa época, os doces são muito comercializados, como ovos de páscoa, colomba pascoal ou chocolates em geral. Contudo, um setor que cresceu bastante foi o dos ovos caseiros. Atualmente, as pessoas vêm buscando mais comprar ovos de páscoa caseiros, feitos artesanalmente, do que de grandes marcas, como Nestle. Por isso, esse pode ser um investimento bom para fazer um dinheiro extra, mas é preciso se programar antes de começar a produção. Muita gente, inclusive, já começou a fazer os ovos para vender. Além disso, existem muitos cursos online e receitas na internet de como fazer as delícias doces para a data da Páscoa.

Vender ovos de Páscoa dá lucro?

Antes de começar um negócio, todo mundo se faz a pergunta se vale a pena e se aquela ideia vai render frutos. Por isso, é bom pesquisas, mas vender ovos de Páscoa pode sim ter um bom retorno financeiro. Segundo reportagem do Montar um Negócio, a margem de lucro dos ovos de páscoa chega a ultrapassar os 200%. Ou seja, se você vai gastar cerca de R$ 20 Reais para produzir um ovo de páscoa de 500g, podendo vende-lo por cerca de R$ 70 Reais. E quem for produzir ovos menores e mais simples, vai gastar em média de R$ 5 a R$ 10 Reais para produzir cada um e podendo vender na faixa dos R$ 25 a R$ 30 Reais.

Além disso, é bom saber que as vendas na Páscoa começam cerca de 15 dias antes da data oficial. Por isso, para vender bem é preciso já ir se preparando e produzindo antes. Confira algumas dicas.

Dicas para vender ovos de páscoa

1 – Se planeje com antecedência

O ideal é não deixar tudo para última hora, é preciso checar os preços dos produtos, como ingredientes e embalagens. Além de ver se vai ser necessário contratar alguma mão-de-obra para ajudar na produção dos doces. Então se programe para ver os gastos e tempo que serão usados para produção de seus ovos. Ademais, esse é o momento de ver quanto tempo você gasta para fazer um ovo de pascoa, pois assim você se programa para começar a produzir em maior escala e se preparar para as vendas.

2 – Conheça o mercado – Dicas para vender ovos de páscoa

Antes de começar qualquer negócio de vendas, é preciso analisar o mercado e saber qual seu público. Por isso, é importante ver quem são os consumidores, o perfil deles, renda, entre outras informações úteis ao novo empreendedor. . Essa é a etapa de entender seu público alvo, para quem você vai vender, então, é necessário saber quem são essas pessoas, o que elas procuram e quanto estão dispostas a investir em seu produto. Para fazer isso, é interessante buscar cursos de vendas e marketing digital. Pois assim, quem está começando no comércio consegue aprender práticas para vender e divulgar seus produtos.

Uma dica extra é olhar na cartilha do Sebrae, na qual consta um estudo de mercado sobre chocolate gourmet. Dessa forma, você começa a entender como se preparar para botar a mão na massa e conseguir vender.

3 – Planejamento de negócios – Dicas para vender ovos de páscoa

Após conhecer seu mercado consumidor, é hora de começar a fazer um planejamento de vendas para começar o negócio. Nessa etapa, é preciso de bastante organização para entender os pontos para focar. É necessário também responder a algumas perguntas, como: “quem é meu cliente alvo?”, “quanto vou gastar?”, “ que preço devo colocar?”, “como devo anunciar?”. Então, essa etapa é das contas, é preciso saber ao certo quanto você irá gastar, desde a compra de ingredientes até gastos com luz, água e energia para produção dos ovos.

Você precisa se programar para tentar produzir com o menor custo e, a partir do momento que fizer os cálculos, começar a pensar no preço que cada ovo será anunciado. Essa etapa é muito importante para evitar que você gaste além da conta e não tenha lucros, ou pior tenha prejuízo com as vendas.

É também o momento de planejar sua divulgação e marketing do produto para que as pessoas conheçam o sua marca, saibam que você existe e quanto vai cobrar pelo produto.

4 – Defina os preços

Definir os preços é uma parte importante e estratégica para o negócio, é preciso analisar os preços de concorrentes caseiros, valor dos ovos industrializados semelhantes e o perfil econômico de seus clientes para colocar um valor que seja possível e benéfico para ambos os lados.

Além disso, você precisa também ver o quanto gastou na hora de produzir os seus ovos para ter lucro quando for vende-los. Mas você deve sempre manter um preço competitivo e dentro do mercado, pois não adianta cobrar muito caro e não ter cliente, nem muito barato e não pagar suas contas ou ficar sem o retorno financeiro desejado. Vale lembrar que cada marca ou vendedor deve olhar seus gastos e público alvo para dar um preço, vai variar de acordo com cada negócio.

5 – Divulgação

Dizem que a propaganda é a alma do negócio, e pode muito bem ser verdade. Uma boa publicidade é aquela que dá visibilidade ao seu produto e desperta interesse em seu público alvo. A divulgação de seu negócio e seus produtos é um ponto chave para as pessoas conhecerem o que você está oferecendo e comprarem os ovos. Com o grande avanço da internet e marketing digital, anunciar os produtos online, nas redes sociais, é uma boa opção e necessária para quem está começando agora. Pois não basta ter um ótimo produto se as pessoas não o conhecem.

Mas para isso, é necessário fazer boas fotos e chamativas para despertar o interesse. Cada pessoa vai traçar sua estratégia de marketing também, pode ser com promoções, ofertas, sorteios, vai variar de acordo com seus interesses. Nessa etapa pode ser interessante buscar cursos e profissionais da área de publicidade para auxilio na hora de fazer a divulgação e propaganda dos ovos.

6 – Faça ofertas – Dicas para vender ovos de páscoa

Todo mundo adora receber uma boa oferta e ainda mais comprar na promoção. Ainda mais em tempos de crise economica, quem puder gastar menos por um bom produto vai querer. Então, na hora de fazer sua divulgação, pense em formas de chamar a atenção de seus clientes. Pode ser com uma promoção de leve 5 e pague 4 ou dando descontos progressivos. A criatividade fica por sua conta aqui e você deve usa-la da maneira que for melhor para seus negócios visando chamar mais consumidores e aumentar seus lucros.

7 – Entregue mais do que prometeu

Uma forma de agradar os clientes e fazer com que eles voltem é dando um atendimento diferenciado e atencioso. Por isso, na hora de entregar seus ovos de páscoa, é interessante fazer um agrado ao consumidor. Podem ser coisas pequenas, como um embrulho bonito, uma cartinha ou chocolates a mais, mas que mostrem que você tratou o cliente com carinho e atenção e fez algo a mais do que havia prometido. Isso gera uma identificação do cliente com a marca e pode faze com que ele volte a comprar mais vezes e se lembre de você pelo atendimento.

8 – Trabalhe vendas digitais

Com a pandemia de 2020, o mundo digital ganhou um folego maior ainda e mais rápido, portanto, o e-commerce cresceu bastante também. De acordo com a pesquisa da MCC-ENET, desenvolvida pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) em parceria com o Neotrust | Movimento Compre & Confie, o e-commerce cresceu cerca de 73% no Brasil no ano passado, devido à pandemia e isolamento social. Por isso, para prosperar com as vendas é preciso investir no comércio online e publicidade, já que o público vem se informando cada vez mais online, além de estar também comprando e vendendo cada vez mais no meio digital. Então, é interessante ter um sistema de vendas digital para atrair os clientes de forma moderna e ampla.