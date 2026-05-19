Empreendedor que não entregar declaração terá que pagar multa

Até que horas pode fazer a declaração do MEI e como entregar sem erro?

Até que horas pode fazer a declaração do MEI e como entregar sem erro?

Os microempreendedores individuais (MEIs) têm até o dia 31 de maio de 2026 para enviar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), documento obrigatório que informa o faturamento da empresa no ano anterior.

A entrega deve ser feita mesmo nos casos em que o CNPJ não teve movimentação financeira ao longo do ano. Quem perder o prazo pode receber multa e até ter o CNPJ declarado inapto pela Receita Federal.

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O que é a DASN-SIMEI?

A DASN-SIMEI é a declaração anual obrigatória do Microempreendedor Individual. Nela, o MEI informa o total do faturamento bruto obtido no ano-calendário anterior. O envio é feito online, pelo Portal do Empreendedor, e vale inclusive para empresas sem faturamento.

Além da declaração anual, o microempreendedor individual também precisa pagar mensalmente o DAS MEI, sigla para Documento de Arrecadação do Simples Nacional.

A guia reúne os tributos obrigatórios do MEI em um único boleto, com valor reduzido e fixo. O pagamento mantém o CNPJ regularizado e garante acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.

O regime do Microempreendedor Individual foi criado pelo Governo Federal em 2008, por meio da Lei Complementar nº 128, com o objetivo de formalizar trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores.

O modelo começou a valer oficialmente em 2009 e passou a permitir que profissionais informais tivessem CNPJ, emitissem nota fiscal e pagassem impostos de forma simplificada.

Como fazer a declaração anual do MEI

O processo de envio da DASN-SIMEI é simples e pode ser concluído em poucos minutos pela internet.

Confira o passo a passo:

Acesse o Portal do Empreendedor e entre na área “Já sou MEI”; Clique na opção “Declaração Anual de Faturamento”; Selecione “Entregar Declaração”; Informe o CNPJ do MEI; Escolha o ano-calendário que será declarado; Preencha os dados de faturamento bruto da empresa; Confira o resumo dos tributos pagos; Finalize clicando em “Transmitir”.

Na tela inicial da declaração, o empreendedor deve selecionar o ano-calendário referente ao faturamento informado antes de continuar o preenchimento.

O que preencher na declaração do MEI?

O MEI deve informar o total da receita bruta obtida com vendas de produtos ou prestação de serviços durante o ano.

Caso a empresa não tenha tido movimentação, os campos de receitas devem ser preenchidos com R$ 0,00. Isso indica oficialmente que não houve faturamento no período.

Qual a multa por atraso da DASN-SIMEI?

Quem entregar a declaração fora do prazo fica sujeito à Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED).

O cálculo funciona da seguinte forma:

multa de 2% ao mês sobre o valor devido;

limite máximo de 20%;

valor mínimo de R$ 50.

Quando a entrega é feita espontaneamente, a multa recebe redução de 50%.

O que acontece se o MEI não entregar a declaração?

A falta de envio da DASN-SIMEI pode trazer problemas para o CNPJ, incluindo:

situação de inapto por omissão de declarações;

restrições no funcionamento da empresa;

dificuldade para emitir notas fiscais;

impedimentos para acesso a benefícios e serviços financeiros.

MEI que ultrapassou o limite precisa de contador?

Sim. Caso o faturamento tenha ultrapassado o teto permitido para MEI, o empreendedor deverá fazer o desenquadramento do regime e passar a recolher impostos como empresa do Simples Nacional.

Nesses casos, a recomendação é procurar apoio de um profissional de contabilidade para regularizar a situação.

Como funciona a DASN-SIMEI de empresa baixada?

Empresas MEI encerradas também precisam entregar a declaração de situação especial.

Os prazos variam conforme a data da baixa do CNPJ:

até o último dia de junho, se a extinção ocorreu no primeiro quadrimestre do ano;

até o último dia do mês seguinte ao encerramento, nos demais casos.

Para MEIs que deram baixa no CNPJ entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2025, o prazo termina em 30 de junho de 2025.

Quem pode ser MEI?

Pode se cadastrar como MEI o trabalhador que atua por conta própria e possui faturamento anual dentro do limite permitido pela legislação.

Atualmente, o MEI deve:

faturar até R$ 81 mil por ano;

exercer uma das atividades permitidas pelo programa;

não ser sócio, administrador ou titular de outra empresa;

ter no máximo um funcionário contratado.

Entre as profissões que podem atuar como MEI estão vendedores, cabeleireiros, motoristas de aplicativo, eletricistas, costureiras, fotógrafos e pequenos comerciantes.