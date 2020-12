Começar a empreender: dicas essenciais antes de montar um negócio

Se você quer começar a empreender em 2021, pode estar se perguntando se abrir um negócio é realmente para qualquer um e o que deve considerar. Conversamos com alguns empreendedores para ajudá-lo nesta empreitada!

Primeiramente, Maurício Carrer, CEO e fundador da InstaCasa, explica que empreender é uma possibilidade para quem tem vontade. Ele afirma que é preciso buscar conteúdo a respeito da administração do negócio, conseguir capital e se preparar para desafios. Também cita a importância da escolha dos sócios , que devem estar alinhados quanto a objetivos.

Do mesmo modo, Carol Manciola, CEO da Posiciona Educação & Desenvolvimento, acredita que quem quer começar a empreender precisa ter disposição. “Muita gente acha que basta ter uma boa ideia, levantar uma grana e arregaçar as mangas. No entanto, é preciso planejamento e disposição para enfrentar tudo que não será considerado no plano e todos os imprevistos”, explica.

Antes de começar a empreender, conheça bem o mercado

Quem quer começar a empreender também precisa conhecer bem seu mercado de atuação. Nesse sentido, o produto ou serviço deve resolver um problema real. Para isso, vale buscar um sócio ou executivo que tenha experiência.

Nelson Andreatta, CEO da Eats for You, ressalta que dinheiro não é tão fundamental quanto a validação. “Conhecer o mercado é básico. Ou seja, qual seu produto ou serviço, quem são seus consumidores, quais são seus concorrentes. Responda estas perguntas com o maior nível de detalhes possível.”

Preparação financeira pessoal é importante

Outro ponto essencial antes de começar a empreender é se preparar financeiramente até o negócio se desenvolver. Desse modo, ter resiliência e capacidade de adaptação é fundamental.

Finalmente, para quem busca conhecimento, Carol Manciola sugere cursos sobre empreendedorismo, negócios e mercado de atuação. Por exemplo, o Empretec do Sebrae e o Pulse, da B2Mamy. “Eu recomendo fortemente que esse novo empreendedor se conecte a comunidades de empreendedores, pois essa troca faz toda diferença.”

Por fim, confira algumas recomendações de cursos e comunidades:

Empretec (Sebrae)

Start

Pulse (B2Mamy)

Startse

Confraria do empreendedor

Rede Mulher Empreendedora, Distrito