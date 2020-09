Como começar a empreender com pouco dinheiro?

Se você quer começar a empreender com pouco dinheiro, antes de mais nada saiba que faz parte de uma parcela grande de brasileiros. Muitos já sonhavam em se tornar empreendedores antes, enquanto outros passaram a pensar no empreendedorismo depois da pandemia, já que a taxa de desemprego supera os 12% no país de acordo com o IBGE.

“Muitos desses brasileiros que ficaram desempregados enxergam no empreendedorismo o caminho para se reerguer. Por outro lado, não analisam o momento da vida que estão, se estão com equilíbrio emocional para aguentar esse período pouco previsível que estamos, e se estão dispostos a analisar bem o negócio ou franquia antes de investir o aporte que têm. É preciso uma análise interna”, explica Thaís Kurita, advogada especializada em franchising da Novoa Prado advogados.

Nesse sentido, se você já avaliou prós e contras e só faltam recursos financeiros para começar a tocar um negócio, vamos dar algumas dicas para conseguir empreender com pouco dinheiro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para empreender com pouco dinheiro, comece com o que tem

Em primeiro lugar pense no que já sabe fazer. Esta é a sugestão mais simples. Se você quer começar a empreender com pouco dinheiro, verifique o que já tem nas mãos. Ou seja, pense em atividades que você costuma fazer bem, como cozinhar, desenhar ou até cuidar de animais. Depois, ofereça aos conhecidos para checar a demanda. Elas podem ser o primeiro passo para o início de um negócio.

Em seguida, busque outros locais para oferecer os serviços ou produtos, como grupos em redes sociais, grupos de what´s app e anúncios de jornais locais. Do mesmo modo, vale investir na criação de páginas no Facebook e no Instagram e se cadastrar em plataformas especializadas.

O site MeuVizinho.me, por exemplo, é a primeira rede social de consumo local do Brasil. Você se cadastra e ela divulga gratuitamente seus produtos e serviços para todas as pessoas que estão em um raio de 12 quilômetros de distância.

Avalie o mercado e o público-alvo para empreender com pouco dinheiro

Depois de escolher uma atividade e testar a demanda, é preciso dar continuidade para ampliar a atuação. Se você precisa empreender com pouco dinheiro, sabe também que cada centavo vale muito. Por isso avalie o potencial mercado e seu público-alvo antes de investir para aumentar a demanda. Quais perfis podem se interessar pelo seu negócio?

De acordo com o site MeuVizinho, uma das dicas após a idéia do negócio, é avaliar oportunidades, ameaças, concorrência e diferenciais. “Todas essas perguntas devem ser respondidas, de maneira muito sincera, para que você já embarque nessa jornada sabendo as principais fortalezas e fraquezas do seu empreendimento”.

Atenda demandas de forma criativa

Um negócio promissor, mesmo para quem pretender empreender com pouco dinheiro, deve considerar habilidades e afinidades de quem oferece e as demandas de quem pode comprar o produto ou serviço.

O que as pessoas estão precisando mais no momento? O que você pode oferecer para atender essa demanda? Que tipo de negócio você pode começar sem ter que investir muito? Essas são perguntas fundamentais.

Também avalie possibilidades que não exijam grandes gastos em estrutura. Muitos negócios podem ser tocados de casa ou de qualquer lugar.

Confira idéias de negócios do Sebrae MG para começar sem muito investimento

Finalmente, alguns negócios são mais fáceis que outros para quem quer começar a empreender com pouco dinheiro. Separamos algumas dicas presentes no site do Sebrae MG para te ajudar a pensar em idéias que se apliquem ao seu caso!