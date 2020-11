O Marketing Digital revelou-se de extrema importância para a sobrevivência de negócios durante a pandemia do Coronavírus. Estamos vivendo um cenário um tanto caótico, no qual o futuro parece incerto. Mas, sem dúvidas, 2021 abrirá portas para tendências que já estão sendo desenvolvidas nesse ano.

Inicialmente, o investimento em tecnologia é uma das primeiras coisas que empresários e gestores devem levar em consideração. Por isso, se você quer conhecer mais um pouco sobre as tendências do marketing digital, se atualize. Confira aqui algumas ideias para implementar na sua empresa.

SEO nas estratégias de marketing digital

Quem não gostaria de ser encontrado mais facilmente na internet pelo seu público? Certamente, as empresas mais atualizadas já perceberam a importância de investir em estratégias SEO. Porém, o que muitos não sabem é que essa é uma tendência do marketing digital que ganhará mais destaque em 2021.

Através da otimização de sites, é possível se destacar nos mecanismos de buscas durante uma pesquisa. Aliás, isso acontece de forma orgânica. Isso reduz os custos com anúncios e outras mídias pagas, que também são efetivas e qualificadas.

Mas, se você quer aparecer para o seu cliente de forma orgânica nas páginas do Google, tenha um time especializado em marketing digital para SEO. Então, invista nisso e veja os resultados aparecendo.

Investimentos em Inteligência Artificial

Essa tendência do marketing digital foi incorporada em 2020 e segue como uma realidade. A tecnologia é uma grande aliada no desenvolvimento de estratégias de marketing digital. Ela é uma facilitadora da comunicação entre marcas e pessoas.

Os chatbots são exemplos importantes que se aplicam aqui. Hoje é possível simular uma mensagem humana e promover uma interação que não seja artificial. Além disso, as buscas por voz e reconhecimento através da fala tendem a aumentar de forma significativa. Além disso, a experiência do usuário ganhará mais popularidade.

Aumento das pesquisas por voz

E por falar em pesquisas por voz, você sabia que 50% das pesquisas podem ser realizadas através do reconhecimento pela fala? Esse dado é de uma pesquisa feita pela ComScore e revela muito sobre as formas de utilização da tecnologia pelo ser humano.

Sabendo disso, é muito importante que as marcas melhorem os seus processos de busca para se adaptarem à realidade. Como esse tipo de pesquisa possui uma estrutura diferente, é fundamental adaptar a estratégia SEO. Assim, os usuários encontram seu conteúdo com uma maior facilidade.

Chats Privativos

As redes sociais transformaram a forma como nos relacionamos uns com os outros, sobretudo no ambiente digital. Essa revolução digital impactou também no relacionamento das empresas com seus clientes.

Hoje é possível conversar com algum usuário em particular, através dos chats privados das plataformas. O Twitter, por exemplo, é a rede oficial para fazer reclamações sobre uma marca. Por isso, quanto mais rápido você responder ao seu cliente, mais importante ele se sentirá e isso é bom para a sua reputação.

Então, invista nessas mídias sociais para que seu seguidor fique à vontade para fazer sugestões, críticas e dar opiniões sobre seu produto ou serviço. A partir dessa comunicação mais direta, será mais fácil solucionar o problema dessa pessoa em questão.

Uso inteligente do Whatsapp Business

O Whatsapp Business foi uma das redes sociais que ganhou mais destaque esse ano . Ele foi incorporado às estratégias de marketing digital de diversas microempresas e por isso, tornou-se um dos principais canais de comunicação.

Ele disponibiliza vários recursos como mensagem automática, possibilidade de inclusão de catálogos e fotos, além de outras coisas. Então, vale estudar um pouco mais sobre a ferramenta antes de disponibilizá-la ao público.

A plataforma promete desenvolver algumas mudanças e oferecer mais benefícios aos seus usuários, como pagamento através da rede social. Isso vai impactar o comércio de forma significativa, pois o empreendedor poderá oferecer ao seu cliente outra forma de pagamento.

Experiências personalizadas na internet – uma tendência do marketing digital

Você sabe qual a importância de oferecer uma experiência positiva ao seu consumidor na internet? Essa tendência ganhou destaque em 2020 e segue como um ponto importante no próximo ano.

Mais do que navegar em sites com boa navegabilidade e bons recursos visuais, os usuários da internet gostam de receber conteúdos personalizados, de acordo com o seu gosto e hábitos de vida. Ou seja, porque não enviar uma promoção de vez em quando ou fazer uma recomendação sobre algum conteúdo que ele possa se interessar?

A máxima aqui é promover a interação dele, de forma sutil e agradá-lo para que ele retorne a comprar na sua empresa ou consumir o seu serviço ou produto.

Transparência nas ações das empresas

Essa tendência do marketing digital veio a partir do vazamento de dados de usuários do Facebook recentemente. A partir daí, os clientes sentiram a necessidade de se relacionarem com empresas mais transparentes, que ofereçam mais segurança à sua audiência.

Por isso, é relevante estabelecer a sua missão e valores, deixar claro os interesses da empresa e ser honesto com os consumidores. Além disso, empresas que abrem espaço para que seus clientes deem feedbacks reais sobre a marca são mais bem vistas.

Conteúdos em áudio

Os podcasts tiveram um boom esse ano, além de outros conteúdos de áudio na internet. A resposta do público foi positiva. Então, porque não inserir uma estratégia de marketing digital no seu blog ou site com isso em mente?

Acompanhar essas tendências é fundamental para criar estratégias de marketing digital que sejam atraentes para o público. Então aproveite para inovar e sair na frente da concorrência em 2021.