O Elo7 é uma plataforma de vendas online, que atende às expectativas de artesãos e pequenos produtores de mercadorias manuais. Então, se você se encaixa nesse perfil e quer aprender como vender no Elo7, confira nessa matéria algumas dicas incríveis.

Assim como o mercado livre, essa plataforma também intermedia a relação entre clientes e empresas. No entanto, no Elo7 você poderá comercializar artigos decorativos, de moda, além de lembrancinhas e bijuterias.

Além de ser um porta de entrada para os microempresários, essa vitrine de vendas é gratuita e bastante buscada pelos consumidores por causa da facilidade na comunicação. O cliente pode entrar em contato com o vendedor e solicitar a personalização do produto diretamente com ele.

Embora o Elo7 não possua um número grande de vendas, ele contribui para que muitos produtores iniciantes se consolidem e se tornem conhecidos nessa área. Por isso, é muito importante saber utilizá-la, para aproveitar todos os seus benefícios. Descubra como vender no Elo7 é fácil.

Passo a passo de como vender no Elo7

Vamos agora às etapas de como vender no Elo7. Fique atento para saber como divulgar o seu produto nessa plataforma.

Crie o seu cadastro e descubra como vender no Elo7

Primeiramente, você deve se cadastrar como cliente. Então, insira os dados pessoais manualmente, ou se cadastre diretamente com o login do Facebook.

Em seguida, vá para a categoria “Saiba mais” e clique onde tem escrito “Quero Abrir Minha Loja”.. Você será direcionado para outra página e deverá clicar em “Quer mudar para Vendedor”.

Agora é só preencher seus dados e atualizar as informações. Vamos à segunda etapa de como vender no Elo7.

Personalize a identidade virtual da sua empresa

A parte da personalização é uma das mais importantes. Isso porque se o visual da sua loja online for atraente, poderá chamar a atenção do seu cliente.

Então, crie uma logo agradável, com cores interessantes. Aliás, personalize tudo o que puder, desde o banner, até a logo, fachada e cartões de visita.

Escolha as formas de pagamento

Após se cadastrar e organizar a sua logo, decida qual a forma que você receberá o dinheiro das compras realizadas. Ofereça o pagamento via cartão de crédito e boleto, para facilitar para o seu cliente.

Mas é importante que você saiba que será taxado toda vez que o consumidor fizer uma compra. Cerca de 12% fica retido no site. No entanto, falaremos mais adiante sobre esse assunto.

Coloque os dados do vendedor

Após a parte do pagamento, você deve inserir os seus dados como vendedor e os da sua loja. Os principais são logo, nome, slogan, endereço e políticas.

Faça uma descrição com riqueza de detalhes e preencha tudo certinho. Em outras palavras, deixe o cliente ciente sobre os benefícios de comprar com você e não com o concorrente.

Cadastre os produtos

Falta muito pouco para você aprender totalmente a como vender no Elo7. Nessa etapa, você irá inserir os itens que você deseja vender através da plataforma.

Faça uma descrição detalhada de todos eles e aproveite para ressaltar os benefícios de adquiri-los na sua loja. Utilize a palavra-chave que o seu cliente usaria para procurar a sua mercadoria.

Se tiver um pouco mais de domínio em marketing digital, busque essas palavras na ferramenta Keyword Planner ou Semrush. Certamente você encontrará os termos perfeitos.

Invista em boas fotos

Por fim, invista em fotos bem tiradas para melhorar a experiência de compra do cliente. O visual fará toda a diferença na decisão dele.

Como vender no Elo7: quais as vantagens de vender nessa plataforma?

Se você chegou até aqui, já percebeu que existem muitas vantagens em vender nessa plataforma. Uma das principais é atingir o seu público certo.

Como o Elo7 é bem nichado, certamente o seu cliente te encontrará facilmente. Basta que ele faça uma busca rápida no Google ou pesquise pelo que tem interesse diretamente no site.

Porém, existem outros benefícios incríveis, como frete com descontos, ausência de mensalidade no uso da plataforma e suporte. Além disso, se você não possui CNPJ, não precisa se preocupar. Qualquer pessoa pode comercializar nessa plataforma.

Essa é uma ótima oportunidade para quem está começando a vender seus produtos artesanais e está decidindo se deve investir ou não nessa área. Ou seja, você só precisa mesmo aprender como vender no Elo7 e criar boas estratégias de marketing para conseguir alcançar resultados expressivos.

Como funcionam as taxas no Elo7?

Embora não exista uma mensalidade, o Elo7 cobra uma taxa por cada venda realizada. Esses valores podem variar entre 12% e 18%, para anúncios mais completos. Ou seja, tudo irá depender do tipo de anúncio que você escolheu.

