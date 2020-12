As vendas online aumentaram de forma significativa esse ano no Brasil. Com mais pessoas em casa por causa da pandemia do Coronavírus, o comércio eletrônico passou a ser uma escapatória para negócios físicos. Por isso, vender no Mercado Livre se tornou uma opção para gerar receita e manter as mercadorias ao alcance dos clientes.

Porém, se você nunca vendeu através do Mercado Livre, é muito importante que você se informe antes. Conheça sobre o processo de compra, vendas online e marketing. Vale salientar que essa plataforma é a maior da América Latina nesse segmento e possui milhões de compradores e de produtos comprados diariamente.

Aliás, esse site é muito fácil de ser utilizado e as operações são muito simples de serem realizadas. O vendedor pagará apenas uma taxa para vender os seus produtos, o que não é nada exorbitante.

Então se você tem um produto e ainda não sabe como atrair o seu público, leia essa matéria. Muitas lojas estão atendendo de forma virtual e se beneficiando das estratégias do marketing virtual. Por isso, se você ficou curioso e quer vender no mercado livre, saiba o passo a passo.

Crie uma conta para vender no Mercado Livre

Primeiramente, acesse o site do Mercado Livre e selecione “Crie sua conta”. Em seguida, cadastre os dados da sua empresa, como CNPJ, e-mail, crie sua senha e selecione continuar.

É possível gerenciar as vendas através do aplicativo de celular. Basta inserir o seu cadastro, com e-mail e senha. Aliás, outra opção é entrar com o seu login do Facebook.

Pronto, agora já é possível vender produtos de qualquer lugar do país, sem precisar ter necessariamente uma loja física. O interessante é que o Mercado Livre possui muito tráfego diário. Sendo assim, seu produto estará disponível de domingo a domingo, durante 24h.

Como vender no Mercado Livre pela primeira vez

Se essa é sua primeira vez anunciando na plataforma, entenda agora como vender no Mercado Livre. O processo é super simples, basta seguir o passo a passo que deixaremos a seguir.

Acesse sua conta

Inicialmente, acesse a sua conta e vá para a opção “Vender”. Ela é específica para quem tem uma loja física ou apenas virtual e deseja comercializar produtos online.

Selecione o produto

Em seguida, você deverá selecionar uma opção entre Imóveis, Produtos, Serviços e Veículos. Essa seção serve para diferenciar o tipo de mercadoria que você irá comercializar para o seu cliente.

Insira um título chamativo, para que os compradores se interessem em clicar nesse anúncio. Além disso, ele deve ser explicativo e não deixar dúvidas sobre o que se trata.

Logo após, você irá selecionar a categoria. Se possível, dê uma pesquisada anteriormente para saber do seu concorrente qual a categoria que ele utiliza para determinado produto.

Por último, insira esse produto num catálogo na lista geral. Vamos agora à próxima etapa para vender no Mercado Livre, que também é bem tranquila e fácil.

Preencha as informações sobre ele para vender no Mercado Livre

Enfim, insira as informações visuais do produto, como fotos bonitas e de qualidade. Se possível, invista em fotos profissionais para deixá-las mais atraentes para quem irá comprar suas mercadorias.

Aliás, não esqueça também de indicar a quantidade existente no estoque. Assim você poderá controlar a quantidade de produtos e solicitar novos aos seus fornecedores.

Mas se o produto possui variações de cor e material, deixe isso descrito, pois essa pode ser um motivo para ele variar o preço. Por último, coloque a ficha técnica, com as suas características principais e o código universal desse produto.

Agora é só inserir o preço e escolher o tipo da mercadoria. Mas fique atento, pois no próximo tópico falaremos sobre as comissões para vender no Mercado Livre.

Como funciona a comissão por vendas?

O vendedor receberá uma cobrança fixa por cada venda realizada. Mas esse valor vai depender do tipo de anúncio, que pode ter sido gratuito, clássico ou premium.

Cada um desses possui uma exposição diferente e um valor de cobrança. Porém, independente do valor, vale muito a pena vender no Mercado Livre.

Existem outras plataformas de vendas online além do Mercado Livre. Por isso, pesquise as referências e benefícios de cada uma delas, antes de expôr o seu produto na internet.