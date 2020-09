Carteira recomendada: Natura, Magalu e Via Varejo são indicações da semana

Nas carteiras recomendadas dessa semana destacam-se ações da Natura, Magazine Luiza e Via Varejo. Cada uma delas contou com duas indicações dentre as carteiras semanais das seguintes instituições financeiras: Ativa Investimentos, Guide Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Estas sugestões valem até o dia 18 de setembro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Natura

A Natura está nas carteiras recomendadas da Ativa e da Guide Investimentos. A empresa foi fundada em 1969 e atua ramo de cosméticos. A saber, o Grupo Natura é dono das marcas Aesop, Avon e The Body Shop.

O relatório da Guide aponta que a companhia apresentou resultados modestos nos primeiros três meses do ano, por conta do acordo com a Avon e fechamento de lojas. A compra da Avon Products foi efetivada no dia 3 de janeiro de 2020, o que fez com que a Natura se tornasse o quarto maior grupo de beleza do mundo. Ademais, parte significativa da sua dívida é relacionada ao financiamento dessa aquisição.

“A empresa deverá seguir com um ritmo de crescimento acelerado tanto em receita com expansão das vendas na Europa e Ásia (sendo ainda favorecido pelo câmbio desvalorizado) quanto em ganhos de margens decorrente das sinergias das aquisições

recentes (expectativa de aumento das vendas por consultora)” diz o texto.

Magazine Luiza

Em seguida, os ativos da Magazine Luiza seguem como indicações da MyCap Investimentos e da Mirae Asset.

A varejista de eletrônicos e móveis teve resultados superiores à expectativa de mercado nos meses de abril, maio e julho. Conforme descreve relatório da Mirae Asset “A empresa teve o seu pior desempenho em abril, mas melhorando ao longo do 2T20 [segundo trimestre de 2020] e já voltando ao lucro em junho”.

Desse modo, a corretora espera que a companhia melhore ainda mais os resultados ao longo dos próximos meses. Tendo em vista a expectativa de crescimento gradual da economia, com juros baixos.

Via Varejo

A Via Varejo, por sua vez, segue nas carteiras recomendadas da Mirae Asset e da Terra Investimentos. A empresa administra duas importantes varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis, as Casas Bahia e o Pontofrio. Além disso, também é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

No segundo trimestre do ano a receita da empresa ficou dentro do esperado. Com um aumento de 290% nas vendas online em relação ao mesmo período de 2019. Dessa maneira a Via Varejo “registrou 15 milhões de clientes na sua base online, com significativo aumento em relação ao 2T19 de 10x” afirma documento da Mirae.

Veja então as carteiras recomendadas das cinco corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos – Carteira recomendada

Essa corretora retirou de sua carteira semanal ações da EZTEC e SLC Agrícola. Ao passo que, incluiu ativos da Natura e Duratex; empresa que atua nos ramos de deca, madeira e revestimentos cerâmicos.

Natura (NTCO3)

Duratex (DTEX3)

Camil Alimentos (CAML3)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

Ultrapar (UGPA3)

Guide Investimentos

A Guide Investimentos mudou quase toda a carteira recomendada em relação à semana passada. Retirou ativos da B3, Cogna, Itaú Unibanco e TIM. Então, inseriu papéis da Burger King, Hapvida, Locaweb e Natura.

Burger King Brasil (B3SA3)

CSN (CSN3)

Hapvida (HAPV3)

Locaweb (LWSA3)

Natura (NTCO3)

Mirae Asset – Carteira recomendada

Já a Mirae Asset tirou ações da B3 e da Ultrapar, para dar lugar a Cosan e Indústrias Romi. A saber, a primeira atua no segmento de energia, e a segunda fornece equipamentos para variados setores da indústria.

Bradesco (BBDC4)

Cosan (CSAN3)

Gerdau (GGBR4)

Indústrias Romi (ROMI3)

JBS (JBSS3)

Klabin Unit (KLBN11)

Magazine Luiza (MGLU3)

Randon (RAPT4)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

Essa corretora fez uma modificação na carteira. Nesse sentido, saiu ativo da Petrobras e entrou ação da Marfrig, que atua no setor de alimentos, é especializada em carne bovina.

Cyrela (CYRE3)

Marfrig (MRFG3)

Magazine Luiza (MGLU3)

PetroRio (PRIO3)

Movida Participacoes (MOVI3)

Terra Investimentos – Carteira recomendada

Por fim, a Terra Investimentos não alterou a carteira.

MRV (MRVE3)

TIM (TIMP3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

Iguatemi (IGTA3)