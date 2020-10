Já pensou em se especializar no nicho de mercado de food service e abrir um restaurante fantasma? Se você ainda não ouviu falar disso, conheça aqui o que é dark kitchen, uma das principais tendências atuais e que tem dado o que falar.

Durante a pandemia, muitos restaurantes precisaram se adaptar e oferecer o serviço de delivery aos seus clientes. Porém, embora pareça ser novidade, esse é um modelo de negócios que já existe há algum tempo, mas só agora se popularizou. Então, se você quer abrir um negócio e tem aptidão para a área de culinária, descubra agora o que é e como montar a sua dark kitchen.

O que é uma dark kitchen?

A dark kitchen é um estabelecimento que trabalha com a elaboração de comida para viagem. Ela não possui uma loja ou um endereço onde os clientes possam comprar os alimentos pessoalmente. Além disso, geralmente a entrega acontece de forma terceirizada, através de aplicativos.

Essa ideia surgiu inicialmente nos Estados Unidos, por restaurantes que trabalhavam em containers sem janelas. O público era específico, não tinham grandes exigências, além de não se preocuparem com o modo de preparo da comida.

Hoje várias empresas podem dividir a mesma dark kitchen e reduzir os custos com local, até porque o principal objetivo aqui é o delivery.

Essa tendência ganhou corpo com a chegada da pandemia e uma maior expressividade com aumento dos gastos via delivery. Segundo pesquisa realizada pelo aplicativo Mobills, os gastos com delivery aumentaram cerca de 94% desde o início do isolamento social e dobraram entre os meses de janeiro e maio.

No mesmo ritmo, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) identificou um aumento no uso de aplicativos de alimentação durante a pandemia. Isso revela uma mudança nos hábitos alimentares e de consumo das pessoas.

Sem dúvidas, os benefícios desse modelo de negócios são enormes e tendem a crescer mais ainda.

Vantagens dessa nova tendência

As cozinhas fantasmas oferecem vantagens reais, seja lá uma lanchonete, doceria ou restaurante de comida caseira. Por isso, conheça os principais benefícios.

1. Custo reduzido

A primeira vantagem da dark kitchen é o custo reduzido. Aqui não há gastos com aluguel, contas de luz e água e pagamento de salários de garçons. Além disso, outros custos operacionais relacionados ao espaço também são eliminados.

2. Preocupação com a localização

Como as cozinhas são fantasmas, não é necessário se preocupar em ter um estabelecimento físico. Ou seja, seu empreendimento pode ficar em espaços reduzidos sem que isso interfira no seu lucro e entrega.

3. Compartilhamento de um mesmo espaço

Outra vantagem é que várias especialidades podem dividir um mesmo ambiente e compartilhar as contas em comum. Isso torna a entrega mais eficaz e econômica. Ademais, é possível utilizar esse conceito como forma de atrair mais clientes.

4. Dark kitchen delivery

Uma dark kitchen é muito mais vantajosa do que um restaurante físico. Já vimos que o baixo custo de produção e de investimento reduzem as preocupações.

Elas podem atuar com intermédio de um aplicativo de entrega, como Ifood, Rappi, entre outros. Além disso, o cliente poderá ter em mãos o menu e fazer comentários sobre o serviço e também sobre a comida.

Então, a empresa poderá investir em melhorar o atendimento, torná-lo mais ágil e dar uma maior qualidade aos pratos. Gostou das dicas? Então saiba agora como abrir a sua cozinha fantasma.

Como abrir a sua Dark Kitchen?

Listamos um passo a passo de como abrir uma dark kitchen, sem muitas burocracias. Confira as ideias e coloque seu negócio em prática agora mesmo.

Encontre um local

Inicialmente, tenha uma cozinha disponível para preparar os seus pratos. Não se preocupe com balcão, funcionários e fluxo de pessoas. Caso tenha algum dinheiro disponível, que tal contratar um especialista para fazer uma reforma e deixar o espaço da forma do jeito que você deseja?

Pense na sua marca

Dê um nome ao seu estabelecimento e uma identidade visual. A marca deve ficar na mente das pessoas e permitir uma identificação com o público. O ideal é que você contrate um profissional para cuidar das cores e tipografia do seu negócio.

Aliás, esse mesmo designer poderá fazer toda a parte de comunicação, como panfletos, banners, cards para redes sociais e o cardápio digital.

Utilize os aplicativos de entrega

Em seguida, insira a sua dark kitchen nos aplicativos de entrega para que ela seja encontrada facilmente pelo público. Aliás, estimule também o feedback para que outras pessoas saibam que o seu serviço é bom.

Cuide do marketing digital da sua dark kitchen

Enfim, crie um perfil nas redes sociais. Além de ser de baixo custo, essa é uma das melhores formas de divulgação de produtos e serviços na internet. E o melhor, você poderá fazer isso por conta própria e ir aos poucos se profissionalizando.

Certamente, essa tendência tem tudo para atrair mais restaurantes e modificar o comportamento de consumo do cliente.