Empresas humanizadas: o que são e por que se tornar uma?

Certamente você já ouviu falar em empresas humanizadas e como essa estratégia de marketing é importante para as marcas. Mas você conhece as características de uma comunicação humanizada e os seus benefícios? Descubra aqui tudo sobre esse assunto.

Empresas humanizadas são aquelas que se preocupam com a experiência do cliente e promovem ações responsáveis dentro do seu nicho. Todas elas percebem a relevância de ter uma relação mais próxima com seu usuário. Por isso reduzem ao máximo as burocracias e oferecem um atendimento mais humano.

Em outras palavras, elas são transparentes, amigáveis, e procuram sempre atender os problemas e expectativas do cliente. Se interessou? Saiba então como as empresas humanizadas trabalham a sua gestão de marca.

Porque as empresas humanizadas são mais atrativas?

Com o desenvolvimento da tecnologia, os usuários da internet passaram a exigir mais posicionamentos das marcas que eles se relacionam. Hoje, o consumidor deixou de ser mero espectador e ganhou um papel mais ativo na decisão de compra.

Até porque as opções são muitas, então vale escolher aquele negócio que mais se aproxima dos seus princípios.

Por esse motivo, as empresas humanizadas se tornaram uma oportunidade de conquistar esses clientes mais exigentes. Geralmente elas colocam em prática valores como responsabilidade social, cuidado com o meio ambiente e respeito a todos.

Aliás, essas empresas costumam ser mais próximas das pessoas, respondem rápido aos seus questionamentos e desenvolvem um relacionamento com ele.

Ou seja, apenas o preço atraente ou a qualidade não é mais o suficiente para conquistar esse cliente. Ele espera muito mais do que já vem sendo feito.

Sendo assim, empresas humanizadas têm o dever de se preocupar com a sociedade e são relevantes dentro do seu segmento de mercado.

Quais as características das empresas humanizadas

Para ter uma marca humanizada, é importante reunir uma série de características que são importantes para seu cliente. Todas elas se relacionam com a satisfação do usuário e compromisso com ações sustentáveis.

1. Elas são mais acessíveis

É muito ruim tentar entrar em contato com uma empresa e não conseguir estabelecer uma comunicação clara e objetiva. Aliás, você já deve ter passado pela situação de conversar com um robô ao invés de uma pessoa representando a empresa.

Por isso, empresas humanizadas devem ser acessíveis e reduzir as burocracias em relação ao seu acesso. Além disso, elas respondem rapidamente ao seu cliente e oferecem soluções para os seus problemas através de diversos canais.

2. Empresas humanizadas tem responsabilidade social

Empresas humanizadas estabelecem um compromisso não só com o cliente, como também com o seu colaborador. Geralmente essas organizações criam conexões com as pessoas que a rodeiam e colocam em prática os seus princípios.

Então, elas oferecem boas condições de trabalho e se preocupam com a responsabilidade social. Esse é um dos atributos mais cobrados ultimamente.

3. Possuem uma melhor comunicação

Um dos principais pontos das empresas humanizadas é a sua comunicação clara. Elas podem ser persuasivas, sem serem invasivas, e atenciosas sem serem insistentes.

Por isso, elas contam com equipes especializadas em relacionamento humano. Essa preocupação aumenta o valor da empresa e a torna íntima do seu cliente.

Como humanizar as marcas?

Se você tem um negócio e quer aprender algumas técnicas para melhorar sua comunicação com o cliente, confira algumas dicas.

1. Desenvolva uma estilo único

Empresas humanizadas possuem um estilo característico e até mesmo quem não é cliente consegue identificá-lo. Além disso, essas marcas possuem elementos visuais que se destacam, e uma determinada forma de conversar com a sua audiência.

Assim, elas ficam mais tempo na memória dos consumidores e são lembradas mais rapidamente.

Temos como exemplo a Coca-Cola, uma marca que existe há mais de 100 anos. Quem não lembra das propagandas que envolvem reuniões familiares e encontros entre amigos? Mesmo que não consome o refrigerante, sempre terá em mente essa referência.

2. Tenha um lado lúdico

Sua empresa é mais moderna e tem um público mais jovem? Que tal brincar um pouco com esse usuário? Empresas humanizadas utilizam o humor como forma de atrair o cliente e fidelizá-lo.

Além disso, elas utilizam muitos memes e estimulam o engajamento através das redes sociais. Geralmente as pessoas enxergam nela uma marca atual e antenada com as novidades.

Uma marca que atua com essa proposta é a Netflix. Essa organização da indústria do entretenimento é humanizada e utiliza o senso de humor como base para as suas publicações.

3. Aplique estratégias de marketing respeitosas

Se você deseja conquistar a confiança das pessoas, aproxime-se delas e trate-as com respeito. Aplique técnicas de marketing de conteúdo e ofereça uma experiência positiva para sua audiência.

Identifique as necessidades do seu usuário e personalize o seu atendimento. Aliás, ofereça vários canais de expressão.

4. Apresente sua equipe

Empresas humanizadas gostam de apresentar os funcionários que fizeram parte do processo de elaboração de um produto. Isso torna o cliente mais próximo dela e gera uma relação de confiança.

Enfim, utilize essas estratégias de marketing digital para estabelecer uma relação mais íntima com seu cliente. Portanto, aposte numa comunicação humanizada para construir uma marca de sucesso.