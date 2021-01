Você é um apaixonado por fotografia, tem várias ideias bacanas de cenários e composições, mas não possui uma câmera fotográfica? Se você possui muita criatividade e vontade de aprender e se arriscar, é possível tirar fotos profissionais com celular e se destacar nas redes sociais.

A tecnologia avançou tanto que hoje é possível encontrar bons celulares, com um preço bom e com configurações avançadas. Sendo assim, o usuário já consegue utilizar a regra dos terços, alterar a luz, fazer boas composições e até mesmo ajustar o foco. Ainda existe a possibilidade de utilizar aplicativos de edição para dar aquele tom final à foto. Ou seja, a arte da fotografia está muito mais acessível para o público geral do que há um tempo atrás.

Portanto, se você deseja desenvolver esse dom ou aprender do zero a como tirar fotos profissionais com celular, leia essa matéria. Certamente essas dicas te ajudarão a fazer imagens perfeitas.

Tutorial com 10 dicas para ter fotos profissionais com celular

Você adora viajar e registrar cada lugar visitado? Ou quem sabe você possua um negócio e precise tirar fotos profissionais com celular dos seus produtos. Seja lá qual for o seu objetivo, descubra como tirar o melhor proveito do seu aparelho.

Limpe a sua lente

Primeiramente, limpe a lente do seu celular. Esse é um conselho que pode parecer um tanto bobo, porém, muitas pessoas esquecem desse detalhe na hora de tirar as suas fotos. Com a imagem mais visível, as imagens ficam mais nítidas e bonitas, sem aquele embaçado.

Mantenha a câmera no modo retrato

Em seguida, mexa nas configurações do aparelho e mude a orientação para modo retrato. Você vai perceber que suas fotos ficarão com um ar mais profissional, e parecerá que você usou uma lente 50mm, com abertura 1.8, utilizada por muitos fotógrafos.

Verifique onde está o foco

Antes de começar a fotografar, faça o ajuste do foco. É muito comum fotógrafos iniciantes errarem esse detalhe, por falta de conhecimento mesmo. Então, se você quer ter fotos profissionais com celular, não esqueça de ver se o seu objeto de destaque está bem focado.

Iluminação é a peça chave para ter fotos profissionais com celular

Para conseguir fotos profissionais com celular não basta apenas ter um celular com uma boa resolução. É preciso contar também com a iluminação local. Sem dúvidas, esse é o elemento fundamental para que toda imagem fique bonita e tenha mais qualidade.

Segure o celular com as duas mãos ou use um mini tripé

Segurar o celular com as duas mãos trará mais firmeza na hora de fotografar e as suas imagens não ficarão tremidas. Aliás, se puder investir num tripé para smartphone, será ótimo.

Não use o zoom

Esse recurso pode parecer interessante e te aproximar de cenas e objetos distantes, porém, ele pode deixar a sua foto sem nitidez e sem foco. Por isso, se precisar tirar fotos de algo que está distante, se aproxime do local.

Não utilize o flash

Outro recurso que pode prejudicar a qualidade das suas fotos profissionais com celular é o flash. Isso porque ele emana uma luz artificial para o objeto, dando a impressão de imagem estourada. Além disso, quem utiliza o flash dá a impressão de ser um amador e não é isso que você quer ser, não é mesmo?

Lembre de ativar a regra dos terços

A regra dos terços nos ajuda a compor as cenas e deixá-las certinhas, trazendo mais harmonia à imagem. Por isso, ative essa configuração para deixar os objetos dispostos em algum canto da cena.

Saiba utilizar as sombras nas suas fotos profissionais com celular

Embora muitas pessoas estejam em busca de fotos bem iluminadas, as sombras também têm um papel importante na fotografia. Elas dão um tom de dramaticidade e deixam as imagens mais misteriosas. Elas são perfeitas em fotos de retrato.

Edite as suas fotos para ter fotos profissionais com celular

Enfim, dê um toque final às suas fotos utilizando aplicativos de edição de imagem. Sem dúvidas, você deixará as suas fotos com cara de fotos profissionais com celular.

Gostou dessas dicas para tirar suas próprias fotos profissionais com celular? Essa é uma das dicas principais para quem precisa ter boas imagens do seu negócio.