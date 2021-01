Ter uma ferramenta para agendar posts no Instagram é imprescindível para o sucesso de qualquer estratégia de marketing digital. Através dela é possível otimizar o tempo dos profissionais, que pode ser investido para resolver problemas e estimular a criatividade para a produção de novos conteúdos.

A vantagem é que hoje é possível ter em mãos uma série de aplicativos que nos permite não só agendar posts no Instagram, como também realizar outras ações. Ou seja, é possível interagir com os usuários, verificar o engajamento e gerar relatórios para analisar métricas e dados.

Quem trabalha em diversas contas ao mesmo tempo, pode ter um pouco mais do trabalho de lidar com todas. Por isso, listamos algumas ferramentas úteis, sobretudo para você que está começando uma empresa e quer automatizar seu negócio.

8 ferramentas para agendar posts no Instagram

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Separamos aqui algumas ferramentas gratuitas e outras pagas para agendar posts no Instagram e em outras mídias. Ou seja, você irá escolher aquela que melhor se adapta ao seu perfil de empresa.

Postgrain – uma das ferramentas para agendar posts no Instagram mais usadas por profissionais

Primeiramente, o Postgrain permite postagens de cards mesmo que você não esteja no Instagram. Ou seja, você irá agendar o melhor dia e horário para aquela publicação ir ao ar.

Aliás, se você for o administrador de várias contas, poderá gerenciar todas elas de forma simultânea. Sendo assim, essa plataforma é perfeita para quem é social media ou freelancer.

HootSuite

Já o Hootsuit é um aplicativo que é disponibilizado de forma gratuita e permite agendar posts no Instagram e em outras redes sociais. Sem dúvidas, essa é uma das mais famosas, embora o plano não pago só permita até 3 mídias.

Mas se você preferir, poderá pagar pelo serviço e ter mais vantagens. Ou seja, será possível acompanhar as postagens, verificar os dados, entre outras ações.

Later

O Later foi a primeira ferramenta gratuita que permitia agendar posts no Instagram. Para utilizá-lo, é necessário fazer o login no site e em seguida baixar o aplicativo no smartphone, para facilitar o seu uso.

O aplicativo irá conectar a conta ao computador e ao celular. Ou seja, você poderá utilizá-lo em qualquer local. O Later funciona da seguinte forma: você receberá um comunicado avisando que chegou a hora de realizar um post. Em seguida, você deverá fazer a publicação.

Sendo assim, a plataforma não faz o post sozinha, ela apenas notifica à pessoa sobre o horário certo.

Grow Social

Através do Grow Social, o usuário pode agendar posts no Instagram e gerar também outras interações automáticas. Por exemplo, é possível configurar as hashtags, a localização, o tipo de público e os perfis concorrentes. Aliás, você ainda poderá enviar mensagens automáticas para novos seguidores.

Postcron

O Postcron também é um dos aplicativos mais famosos e possui o limite de 10 postagens por dia gratuitamente. O usuário também pode optar pelos planos pagos, que são bastante vantajosos. Por exemplo, é possível agendar posts no Instagram diretamente do Google Docs ou do Excel.

Buffer

O Buffer é mais uma plataforma incrível para agendar posts no Instagram. Ele permite o compartilhamento no Facebook e no Twitter e tem como vantagem postagens simultâneas sem gerar conflito.

Sprout Social

Já o Sprout Social é a ferramenta mais cara dessa lista, mas que também oferece uma porção de possibilidades ao social media ou profissional de comunicação.

Ele permite agendar posts no Instagram e também fornece relatórios que mostram o desempenho da empresa. Aliás, se você procura uma ferramenta de CRM, certamente encontrará muitos benefícios no Sprout Social.

mLabs

Enfim, o mLabs também é bem famoso entre os usuários da rede. Ele é um ótimo gerenciador de mídias e ótimo para quem deseja marcar presença na maioria delas. Além disso, você ainda poderá gerar relatórios de desempenho.

Agora é só escolher a sua ferramenta para agendar posts no Instagram preferida. Conheça também outras plataformas de automatização de marketing que podem contribuir para o sucesso do seu negócio.