Investir apenas em marketing de conteúdo não é mais o suficiente para conquistar mais clientes e aumentar as vendas. É fundamental colocar em prática outras estratégias digitais e sobretudo conhecer os hábitos do seu seguidor. Por isso, descubra aqui quais os melhores horários para postar em cada rede social e por que é importante seguir um padrão.

Vale salientar que os horários podem variar de mídia para mídia, de público para público, entre outros detalhes. Então fique atento e conheça o seu público alvo. Descubra os horários dos quais ele fica online e quais são as redes sociais preferidas dele.

Melhores horários para postar nas principais redes sociais

Listamos a seguir algumas das principais mídias que você deve levar em consideração na hora de rever o seu planejamento.

Instagram – descubra os melhores horários para postar

Você utiliza bastante o Instagram para se comunicar com a sua audiência? Então deve estar bastante curioso para conhecer os melhores horários para postar nessa rede e assim alcançar o seu público-alvo.

O Instagram é uma rede puramente visual, que permite o post de imagens e vídeos. Além disso, ela vem disponibilizando recursos incríveis, como reels. Vale salientar que os vídeos feitos através dessa ferramenta são priorizados pela plataforma.

Aliás, cerca de 70% das empresas usam o Instagram para anunciar seus produtos e serviços, de acordo com a Post Cron. Além disso, 30% das pessoas que acessam essa mídia já fecharam alguma compra, seja entrando em contato com a empresa ou pelo Instagram Shopping.

Mas vamos responder ao seu questionamento. Os melhores horários para postar no Instagram são entre 11h da manhã e às 13h da tarde, que é o horário de almoço da maioria das pessoas. À noite, você poderá postar entre 19h e 21h, que é o momento em que as pessoas estão chegando em casa e querem se atualizar sobre as notícias do dia.

Além disso, boa parte dos usuários da plataforma fazem o acesso através do celular. Ou seja, é muito mais fácil conferir as atualizações através do smartphone do que ter que ligar um computador.

Em relação aos dias, geralmente a segunda, a quarta e a quinta possuem um melhor alcance. Enquanto isso, o domingo é considerado o pior dia para postar no Instagram. Por isso, se quiser confirmar, é só fazer o teste.

Facebook

Embora muitas pessoas achem que o Instagram é a rede mais bombada da internet, o Facebook ainda é a mídia mais utilizada em todo o mundo. Grandes empresas ainda utilizam as estratégias no Facebook para conquistar mais clientes e aumentar as vendas.

Porém, nos últimos tempos, os grupos vem ganhando uma importância significativa, pois reúne as tribos num só local. Ou seja, a plataforma vem se reinventando e ainda é bastante acessada, sobretudo por pessoas mais maduras.

Mas em relação aos melhores horários para postar nessa rede, o indicado é entre as 13h e 16h horas, de segunda a sexta. O pior dia é na terça, enquanto os finais de semana também costumam ser movimentados.

Melhores horários para postar no Twitter

O Twitter possui um público mais jovem, porém, muito ativo na rede social. Ele é palco de debates importantes, mas também possui uma leveza maior que outros espaços na internet. Desde a sua criação, o principal objetivo seria falar sobre coisas cotidianas, sem muita seriedade.

Ao longo do tempo, o Twitter se tornou uma rede social importante para as marcas. Mas as empresas devem ter muito cuidado, para que o conteúdo das postagens não fique muito forçado.

Enfim, os melhores horários para postar são durante o almoço, principalmente entre as 11h e 13h, durante os dias de semana. O melhor dia é a quarta feira, enquanto os dias do final de semana são os piores.

Agora que você já conhece os melhores horários para postar nas principais mídias, conheça algumas ferramentas para agendar posts no Instagram. Certamente você irá encontrar o aplicativo ideal para automatizar as suas ações e otimizar o seu negócio.