MEI pode pedir microcrédito de até R$ 21 mil; veja condições

O Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) é uma linha de crédito para micro e pequenas empresas, mas também para microempreendedores individuais (MEIs). Sendo assim, o empréstimo se destina para formais e informais para investimentos na empresa. Como por exemplo: compra de máquinas e equipamentos, ferramentas, materiais para atividade, mercadorias e reformas.

Os valores para empréstimo são de R$ 300 até R$ 21 mil, sem período de carência. Com taxas de juros de 1,99% ao mês.

Quem pode solicitar o microcrédito para empresas ?

Microempreendedores e empreendedores podem solicitar o empréstimo para MEI e micro e pequenas empresas. Para isso, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal.

Ser maior de 18 anos;

MEI e empresa com faturamento ou renda anual de até R$ 200 mil;

Não ter ‘nome sujo’. Ou seja, o titular não pode ter nome em cadastros de inadimplentes, tais como o Cadin, Serada, SCPC, Sinad e outros;

Ter conta na Caixa: conta corrente, poupança ou Caixa Fácil.

Além disso, o solicitante do microcrédito precisa ter recebido alguma orientação negocial ou financeira, por exemplo Sebrae. Mas também, deve comprovar que tem como pagar o empréstimo e utilizar o crédito no negócio, exclusivamente.

Por fim, as contratações acontecem pelo canal digital Caixa SIM, com a simulação de crédito. Mas também, a solicitação do empréstimo pode ser feita também pelo Portal do Empreendedor ou nas agências Caixa.

Quais as condições para obter o microcrédito?

As condições para conseguir o microcrédito para micro e pequenas empresas, mas também para MEI, são:

Solicitar valores entre R$ 300 e R$ 21 mil;

Prazo de 04 a 24 meses. Contudo, não há período de carência;

Taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Além disso, não tem incidência de IOF, ou seja, possui alíquota de 0% na contratação;

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) de 3%;

Documento de exercício de atividade como MEI ou tipo de empresa. Por exemplo, o Certificado de Registro em Junta Comercial;

Dados pessoais.

Por fim, vale ressaltar que o valor de concessão do microcrédito depende da avaliação do crédito e capacidade de pagamento do solicitante.

