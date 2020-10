O empreendedorismo feminino tem ganhado força nos últimos anos e o impacto social e econômico disso já pode ser percebido. Mais mulheres empreendedoras têm buscado seu espaço, mesmo em meio a tantos desafios e preconceitos dentro do mercado de trabalho, relacionado ao machismo e a sua capacitação.

Por isso, listamos aqui algumas mulheres empreendedoras para você se inspirar, com base na Revista Forbes e na plataforma Endeavor Brasil.

Luiza Helena Trajano, Fundadora da Magazine Luiza e uma das mulheres empreendedoras mais faladas atualmente

Luiza nasceu numa família de vendedores em Franca, interior de São Paulo, e aprendeu desde nova sobre o espírito empreendedor. Mas com o passar do tempo, ela conseguiu transformar a loja dos seus tios num grande império: o Magazine Luiza.

Após assumir o negócio familiar, Luiza transformou a marca numa das mais importantes do país e hoje é considerada uma das mulheres empreendedoras mais influentes nacionalmente. Com uma história de vida marcada por aprendizados constantes e valores como honestidade, Luiza é um exemplo de liderança e responsável por ações sociais importantes.

Recentemente, o grupo Magazine Luiza abriu vagas para selecionar apenas pessoas negras para vaga de trainees e essa notícia atraiu a atenção de toda a sociedade. Segundo Luiza, o objetivo é aumentar a diversidade racial dentro da empresa de forma significativa e preparar jovens negros para cargos de liderança.

Além de tudo, Luiza ainda é colaboradora do Grupo Mulheres do Brasil, composto por 50 empreendedoras que são ativas em vários segmentos da economia. O objetivo principal dessa associação é discutir ações e práticas voltadas à educação, projetos sociais, empreendedorismo e assim contribuir com a melhora do país.

Oprah Winfrey, apresentadora e empresária

Em segundo lugar, Oprah Winfrey é uma referência poderosa na tv americana e uma das pessoas mais importantes quando se trata de representatividade feminina negra. Além disso, ela possui um canal de tv, duas revistas e um site, o que justifica a sua presença em várias listas de mulheres empreendedoras de sucesso.

De acordo com a apresentadora, é preciso ambição e confiança no que se faz, para ter sucesso nos empreendimentos. Aliás, o segredo é “sonhar grande” e aprender com os erros. Por último, Oprah ainda inspira muitas outras mulheres negras através da sua biografia.

Cristina Junqueira, Cofundadora do Nubank

Cristina Junqueira é um dos fenômenos atuais quando lembramos de mulheres empreendedoras de sucesso. Ela é cofundadora do Nubank, um dos bancos digitais mais conhecidos e importantes atualmente.

A empreendedora estudou engenharia industrial na Escola Politécnica da USP, até que anos depois, iniciou alguns serviços financeiros. Então, esse foi o início de uma guinada na sua vida, o que a levou até a liderança de uma das empresas mais representativas no Brasil quando se trata de fintechs.

Dentro do Nubank, ela enfrentou machismo por ser uma mulher executiva, mas sempre esteve à frente na luta pela igualdade de gênero. Além disso, Cristina acredita ter gerado um impacto positivo na vida dos consumidores por causa da sua determinação na busca por soluções de problemas.

Mãe, executiva e esposa, ela acredita no equilíbrio entre as suas atividades. Por isso, desenvolveu um discurso dentro do Nubank de que todas as empresas devem dar condições para que as mulheres tenham sucesso na sua carreira, mas também possam investir na sua vida pessoal.

Camila Coutinho, Influenciadora digital

Camila Coutinho conquistou a sua independência financeira aos 21 anos, quando lançou em 2006 o site “Garotas Estúpidas”. Ao longo da vida, ela criou oportunidades e com isso foi ganhando autoconfiança e autoconhecimento, o que se refletiu no seu trabalho.

Curiosamente, Camila começou o site numa época em que a internet era um lugar ainda desconhecido e não havia o boom de influenciadores digitais como hoje. Ou seja, ela foi educando o mercado de acordo com sua forma de enxergar essa área. Então investiu no seu segmento, visitou agências de publicidade e viu no ambiente digital uma forma de crescer.

Ademais, ela ainda acredita que a individualidade é um recurso poderoso e que somente você é capaz de fazer o que faz. Hoje mais madura, Camila é uma das mulheres empreendedoras mais digitais dessa lista e tem como meta lançar uma linha de produtos de beleza.

Cleusa Maria, fundadora da Sodiê Doces

Cleusa já fez de tudo na vida. Primeiramente, ela trabalhou como cortadora de cana, em seguida foi empregada doméstica e a partir daí começou a produzir bolos, dando continuidade ao negócio da sua ex-chefa.

A loja Sodiê Doces foi fundada em São Paulo e hoje possui mais de 300 lojas em todo o Brasil. Uma vez que a marca é a maior franquia de bolos artesanatos do Brasil, isso Cleusa uma das mulheres empreendedoras mais relevantes do país.

Zica Assis, fundadora do Beleza Natural

Por último, Zica iniciou a vida como babá e empregada doméstica e hoje é referência e uma inspiração para muitas mulheres empreendedoras. Em 1993 ela fundou o Instituto Beleza Natural, salão especializados no nicho de mercado de cabelos crespos e cacheados.

Hoje a rede já possui mais de 40 estabelecimentos pelo país. Aliás, ela também é apareceu na lista das mulheres empreendedoras mais poderosas da Forbes.

Além desses nomes, aproveite e conheça também as mulheres mais poderosas do Brasil.