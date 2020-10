Uma das formas atuais de lucrar pela internet é através da divulgação de produtos e serviços de terceiros. Por isso, se você é autônomo, freelancer e possui um blog ou perfil pessoal na internet, conheça como funciona o programa de afiliados e como se beneficiar com ele.

O mercado de afiliados surgiu a partir da mudança de comportamento das pessoas na internet e com as novas formas de consumo. Qualquer pessoa que deseja empreender pode fazer parte dessa rede, que vem crescendo a cada dia e ganhando mais adeptos. Quer saber mais? Confira a matéria.

O que é programa de afiliados e como funciona?

O programa de afiliados é considerado um modelo de negócio onde é possível ter uma renda extra ou em alguns casos até mesmo conquistar uma independência financeira. Aqui, pessoas com interesse em comum e desejo de crescer na internet se unem para divulgar os produtos de um determinado site ou empresa.

Esse produtor atua em cima de um produto digital para ser comercializado através da internet. O material pode ser um ebook, uma vídeo aula ou um software. Além disso, qualquer segmento pode atuar no mercado de afiliados, como moda, beleza, educação e comércio eletrônico.

Ao ter uma pessoa compartilhando seus produtos, a empresa aumenta a circulação da sua marca no ambiente digital, aumenta os lucros e os seus compradores em potencial. Pode-se dizer que a parceria é rentável para ambos os lados, além de ser segura, sobretudo quando há a intermediação de uma plataforma.

Em contrapartida, o afiliado deverá ceder um espaço no seu blog ou site para links publicitários, banners, textos ou vídeos do produtor. Em troca disso, ele ganhará uma comissão pelas vendas que forem geradas a partir dos cliques nesses anúncios.

Esse link levará o seguidor até o produto e a plataforma automaticamente saberá de onde veio a venda. Ou seja, a comissão será direcionada ao afiliado, sem precisar de mais alguma ação.

No entanto, por uma questão de segurança, essa parceria no programa de afiliados deve ser realizada através de uma plataforma, onde há uma quantidade significativa de produtores e afiliados. Por isso, é importante pesquisar bastante sobre as opções que existem, para escolher a melhor.

Como participar desse programa?

Você pode estar se perguntando se somente blogueiros podem fazer parte do mercado de afiliados. A resposta é que não. Qualquer pessoa que queira crescer na internet pode se tornar um afiliado. O único impedimento é que menores de idade não podem participar.

Mas, se você já produz um conteúdo específico e se interessou pelo programa de afiliados, é importante que você faça uma pesquisa inicial. Escolha os produtos digitais que tenham relação com o seu negócio, para que o seu público se interesse mais facilmente por eles e queira comprá-los.

Vale salientar que o segredo para ter sucesso é divulgar os produtos da forma certa, para vendê-los mais. Além disso, escolha uma plataforma de afiliados que ofereça mais benefícios para o afiliado e ajude-o a crescer mais nessa área.

Conheças as principais plataformas

Existem muitas plataformas de afiliados no Brasil e uma delas pode se encaixar no seu perfil. O ideal é que você trabalhe em nichos que sejam mais fácil de você divulgar, ou que tenha mais afinidade.

Além disso, conheça a porcentagem de cada produto. Escolha aqueles que possuem uma taxa maior que 30%, para que você tenha mais lucro. Não menos importante, pense também na divulgação do produto e como fará para alcançar o seu público. Enfim, conheça agora algumas que são gratuitas e oferecem muitos benefícios.

Hotmart

Essa é a mais conhecida pelas empresas e produtores de conteúdo e possui uma infinidade de infoprodutos esperando para serem vendidos. O suporte é ótimo e o seu layout é muito simples. Então, se essa é sua primeira experiência como no programa de afiliados, certamente vai gostar da experiência desse site.

Monetizze

Já a Monetizze possui produtos de nichos diferenciados e é perfeita para quem já conhece de marketing digital e sobre o mercado de afiliados. A plataforma possui um menor risco de competição, então você poderá trabalhar com produtos sem ter muita concorrência.

Eduzz

Por fim, esse é o site mais novo dessa lista e ainda possui uma quantidade reduzida de afiliados e produtores. A plataforma é um pouco mais complicada, porém possui produtos físicos na sua vitrine.

Quais as vantagens do programa de afiliados?

Agora se você ainda está na dúvida se o programa de afiliados é uma boa ideia ou não, vamos listar alguns motivos para você aderir a esse mercado hoje mesmo.

1. O investimento é zero

Para ser um afiliado, não é preciso investir nenhum valor. Ou seja, não há risco de perder dinheiro ou ficar devendo algo.

2. Liberdade na divulgação

Aqui você será o seu próprio patrão e poderá escolher quais produtos digitais tem mais interesse. E por falar nisso, a variedade é muito grande.

3. Possibilidade de crescimento

A medida que o seu conhecimento nesse mercado for aumentando, é possível transformar isso num negócio. Por isso, trabalhe sempre com plataformas confiáveis, que possam te ajudar nesse processo.

Então não perca tempo e comece agora a investir no mercado de afiliados. Descubra os produtos que podem te ajudar a ter sucesso nessa área. Aliás, conheça nesse artigo que preparamos, outras formas de crescer através do marketing digital.