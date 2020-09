Receitas para vender: 10 ideias e dicas para lucrar muito

Não sabe o que preparar de receitas para vender? Confira nesse artigo 10 opções ideais para o comércio. Entre elas, cinco doces e cinco salgadas.

Além disso, tenha em mente também como você precificará o produto e escolherá a embalagem. No rótulo, destaque os ingredientes utilizados e deixe um telefone de contato.

Ademais, quanto ao preço, considere todos os ingredientes que foram comprados, além da mão de obra utilizada e também, os custos com gás, luz e até manutenção da cozinha.

5 receitas para vender doces

Entre as opções para fazer renda extra, o doce é uma ideia inteligente. A opção além de ser simples, agrada a muitos paladares e o custo é baixo.

Se você for por esse caminho, uma sugestão é ficar perto de restaurantes na hora do almoço, porque sempre tem alguém que sai do self-service com vontade de comer uma sobremesa.

Já se você estiver na graduação, uma dica é montar um cantinho na saída do restaurante universitário. Dessa forma, as pessoas já sabem onde te procurar. Além do local ser um bom ponto para fazer novos clientes.

Como fazer brownie

O brownie é uma receita muito fácil para vender. No geral, basta fazer uma fornada, cortar em quadradinhos e colocar numa embalagem. Então, dá também para ser criativo e inventar brownies recheados, por exemplo, com nutela ou com morango.

Ingredientes:

3 ovos;

1 xícara de açúcar cristal ou mascavo;

130g de manteiga;

1 xícara de chocolate em pó;

1 e 1/2 xícara de farinha de trigo sem fermento;

200g de chocolate meio amargo.

Modo de preparo:

Primeiramente, derreta o chocolate com a manteiga em banho maria, e reserve. Na sequência, bata os ovos e o açúcar na batedeira. Então, acrescente o chocolate derretido. E depois, o chocolate em pó e a farinha de trigo. Por fim, mexa bem até obter uma mistura homogênea. Em seguida, unte uma forma com manteiga e polvilhe com chocolate em pó. Logo após, despeje a massa na forma. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Não esqueça de esperar o brownie esfriar para cortá-lo. Para chegar a um padrão no tamanho, vale comprar uma forminha de plástico para cortar o brownie.

Receita de brigadeiro gourmet para vender

Primeiro, é importante mencionar que você só pode ofertar o seu docinho como gourmet se ele possuir ingredientes selecionados. Por exemplo, ter manteiga ao invés de margarina. Além disso, vale caprichar na apresentação.

Esta receita de brigadeiro gourmet para vender rende 25 unidades.

Ingredientes:

1 Lata de Leite Condensado;

1 colher (sopa) de manteiga sem sal;

180g (aproximadamente 1 tablete) de chocolate meio amargo raspado;

1 colher (sopa) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de cacau em pó. Esse ingrediente é opcional, mas faz toda a diferença no gosto do brigadeiro;

Confeitos para a decoração, preferencialmente feitos com chocolate de verdade. Evite o granulado comum.

Modo de preparo:

Para começar, misture todos os ingredientes em uma panela, em fogo médio ou baixo. Em seguida, quando a massa começar a desgrudar do fundo da panela, conte mais 8 ou 10 minutos e desligue o fogo. Esse é ponto do brigadeiro para enrolar. Depois que a massa esfriar, passe manteiga na palma da mão e comece a enrolar. Não se esqueça de testar um brigadeiro numa forminha que você comprou, para não fazer bolinhas maiores que a forma. Enfim, passe o brigadeiro no confeito. Se você for preparar mais de um sabor, escolha confeitos ou forminhas de cores diferentes para cada opção. Isso ajuda na hora de identificar o sabor para o cliente.

Receitas para vender – Ganhe dinheiro com bolo de pote

Agora, confira essa receita deliciosa para vender de bolo de pote sensação ou sedução. A massa rende 60 bolos, se cortados em formato de circulo, com espessura de um dedo.

Receita para a massa:

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de leite;

2 xícaras de farinha de trigo sem fermento;

1 colher (sopa) rasa de fermento;

2 xícaras de açúcar;

2 colheres (sopa) de margarina;

3 ovos;

DICA: Para uma massa com sabor de chocolate, acrescente uma xícara de chocolate em pó. Já se quiser criar o sabor laranja, acrescente 1 xícara de suco de laranja puro.

Modo de preparo:

De início, bata no liquidificador os ovos com o açúcar e a margarina. Em seguida, adicione 1 xícara de farinha e outra de leite, sem desligar o liquidificador. No caso da massa com sabor, coloque aqui o chocolate, o suco de laranja, etc. Logo após, adicione o restante da farinha e do leite. Em conclusão, bata mais um pouco mais e desligue. Depois, acrescente o fermento e mexa delicadamente. Enfim, unte uma assadeira retangular com um pouco de margarina e farinha de trigo. Coloque a massa na assadeira e leve ao forno, pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 30 minutos. Quando estiver dourado, enfie uma faca na massa. Se sair limpa, pode desligar. Caso contrário, aguarde mais um pouco.

Receita para o recheio:

Ingredientes:

1 caixinha de gelatina sabor morango;

1 caixinha de creme de leite;

100 gramas de chocolate branco (Sedução) ou 100 gramas de chocolate ao leite (Sensação).

Modo de preparo:

De início, derreta o chocolate escolhido em banho maria ou no microondas. Então, acrescente o creme de leite e a gelatina -dissolvida em quatro colheres de água- e misture bem. Se necessário, utilize a batedeira. Para finalizar, deixe o preparo descansar na geladeira, por aproximadamente 2 horas. DICA: se ficar muito grosso ou duro, acrescente leite aos poucos até amolecer.

Receita de cookies para vender

Os cookies caseiros são uma opção para a sobremesa e também para um lanchinho com café! Essa receita é uma ótima ideia para quem pensa em vender para o público jovem, já que a delícia faz sucesso entre os mais novos e principalmente os que se identificam com a cultura norte-americana.

Ingredientes:

200g de manteiga sem sal, em temperatura ambiente;

120g gramas de açúcar branco granulado;

140g gramas de açúcar mascavo;

2 ovos grandes

1 e 1/2 colheres (chá) de extrato de baunilha;

295g gramas de farinha de trigo;

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio;

1/2 colher (chá) de sal;

270g de chocolate meio amargo em gotas/raspas;

100g gramas de nozes trituradas (opcional).

Modo de preparo:

Primeiramente, bata, na batedeira ou na mão, a manteiga até ficar cremosa. E depois, adicione o açúcar branco e o marrom, e bata até ficar fofo, por aproximadamente 2 minutos. Após, coloque um ovo e bata novamente. Repita o processo com o segundo ovo. Na sequência, adicione a baunilha e bata até incorporar. Raspe as laterais da tigela quando necessário para ter uma mistura homogênea. Em outra tigela, misture a farinha, o bicarbonato e o sal e depois, adicione-os a primeira mistura e bata apenas até incorporar. Então, acrescente as gotas de chocolate e as nozes e misture suavemente. Leve o preparo a geladeira e deixe descansar por no mínimo duas horas. Se possível, deixe para assar somente no dia seguinte. Posteriormente, organize a massa numa assadeira com papel manteiga, com a ajuda de uma colher de sorvete. Deixe um espaço entre as bolas de cookie, pois a massa irá se espalhar. Asse por 12 a 15 minutos, ou até dourar nas bordas, em forno pré aquecido a 170 graus.

Receitas para vender – Alfajor argentino

Confira uma receita dos nossos vizinhos hermanos para fazer sucesso na sua cidade! Não se esqueça de escolher um doce de leite gostoso para agregar valor a sua sobremesa.

Ingredientes:

1/2 colher (sopa) de essência de baunilha;

1/2 colher de bicarbonato de sódio;

2 gemas;

1 ovo;

1 xícara (chá) de açúcar;

2 colheres (sopa) de fermento em pó;

200g de manteiga (temperatura ambiente);

4 colheres de sopa de mel;

5 xícaras (chá) de farinha de trigo;

Doce de leite.

Modo de preparo:

Para começar, adicione a manteiga, o açúcar, as gemas e o ovo em um recipiente, e mexa bem ou bata na batedeira. Depois disso, reserve. Em segundo lugar, misture o mel, a farinha, o bicarbonato de sódio, a essência de baunilha e o fermento numa outra vasilha. Então, misture os dois preparos e acrescente a manteiga. Mexa até que tudo fique macio e liso. Em seguida, deixe descansar por 30 minutos. Enfim, abra a massa entre dois plásticos-filme. Deixe-a bem fina, em torno de 0,5 cm. Logo depois, corte-a em círculos. O ideal é que eles fiquem com cinco centímetros de diâmetro. Então, arrume-os em uma assadeira, untada com manteiga e farinha de trigo. Leve os círculos ao forno pré-aquecido a 180°C, por oito minutos. Não deixe o alfajor dourar muito. Por fim, una os dois discos com uma camada generosa de doce de leite, retire o excesso e reserve.

Receita para a cobertura (opcional):

Ingredientes:

500 g de chocolate ao leite

Modo de preparo:

Derreta o chocolate em banho maria e, em seguida, mergulhe um alfajor de cada vez no preparo. Depois, aguarde esfriar e embale.

5 receitas salgadas para vender

Além das receitas doces, outra opção para fazer renda extra são os salgados. Aqui, você possui muitas possibilidades também. Vale explorar o mundo dos lanches, assim como o das refeições. Confira algumas ideias.

Pão de quejo mineiro para vender

Está para nascer alguém que confirme que odeia pão de queijo! Pode não ser o lanche preferido da pessoa, mas é muito pouco provável que ela o odeie. Além disso, uma sugestão é adicionar recheios na massa, como o catupiry, para agregar valor a sua venda.

Ingredientes:

4 copos (americanos) de polvilho doce (500 g);

1 colher (sopa) tempero ou sal a gosto;

2 copos (americano) de leite (300 ml);

1 copo (americano) de óleo (150 ml);

2 ovos grandes ou 3 pequenos;

4 copos (americano) de queijo minas meia cura ralado;

óleo para untar.

Modo de preparo:

Primeiramente, aqueça o sal, o leite e o óleo numa panela. Quando ferver, adicione o polvilho e mexa muito bem até que o preparo fique liso. Então, deixe esfriar. Em quarto lugar, acrescente os ovos, um a um, alternando com o queijo, e sovando bem após cada adição. Unte as mãos com óleo, se necessário. Posteriormente, enrole a massa em bolinhos de 2 cm de diâmetro e coloque-a em uma assadeira untada. Em conclusão, leve o preparo a forno médio (180º C), pré-aquecido, e asse até que o pão de queijo fique dourado.

Caldos como opção de renda extra

E no inverno, que receita eu faço para vender? Essa resposta é moleza, na verdade é cremosa! Faça caldos. Além de existirem em um universo de sabores, normalmente eles não demandam muitas habilidades culinárias, e dá para fazer bastante numa única ida a cozinha.

Ingredientes para um caldo verde com mandioquinha:

100 gramas de músculo bovino em pedaços;

1 cebola ralada;

5 unidades de mandioquinha;

1 maço de cheiro-verde;

4 xícaras (chá) de água;

1 vidro de palmito;

2 dentes de alho;

1 colher (chá) de azeite de oliva;

2 xícaras (chá) de couve;

Sal a gosto.

Modo de preparo:

Inicialmente, refogue a cebola, o cheiro-verde, a mandioquinha e o músculo de boi. Então, deixe cozinhar por 30 minutos em fogo baixo. Após, retire o músculo e o cheiro-verde, e bata o resto no liquidificador. Em seguida, refogue o alho com o azeite e a couve numa panela. Por fim, acrescente o caldo, junto com o palmito, e deixe ferver.

Escondidinho para fazer sucesso nas vendas

Agora, uma sugestão prática para quem pensa em vender almoço ou janta é o escondidinho, porque não é necessário preparar acompanhamentos para acrescentar na quentinha. O prato sozinho é uma refeição.

Ingredientes:

1 cebola grande cortada em cubos;

Óleo;

4 dentes de alho;

2 tomates cortados em cubos sem semente, com a pele;

1 peite de frango desfiado, cozido sem sal;

Sal a gosto;

Salsinha;

Pimenta do reino;

300g de margarina;

3kg de batata amassada sem sal;

100g de queijo ralado tipo parmesão;

Leite.

Modo de preparo:

Primeiramente, doure a cebola no óleo, e depois acrescente o alho. Em seguida, acrescente os tomates. Então, acrescente o frango e depois, tempere com sal, salsinha e pimenta do reino. Na sequência, em outra panela, coloque a margarina e deixe derreter. Acrescente, em seguida, a batata e um pouco de sal. Neste ponto, coloque o queijo ralado. E, então, acrescente leite aos poucos, só para dar o ponto. A consistência é de um purê bem molinho.

Montando a quentinha:

Em primeiro lugar, faça uma caminha de purê e depois acrescente o recheio. Por fim, monte uma camada fina de purê por cima do recheio e coloque duas fatias de muçarela por cima. Em conclusão, leve ao forno a 250 graus, por três minutos.

Receitas para vender – Salada no porte

Na sequência, se você quiser se especializar em alimentação saudável, uma opção é vender salada no pote! Confira a receita.

Ingredientes para uma porção:

2 colheres (sopa) de queijo minas em cubos;

3 colheres (sopa) de abobrinha ;

5 unidades de tomate-cereja cortados ao meio;

1 colher (sopa) de azeitonas cortadas ao meio;

Rúcula;

Chia a gosto.

Ingredientes para o molho:

2 colheres (sopa) de aceto balsâmico;

4 colheres (sopa) de azeite de oliva;

Pimenta-do-reino

Sal.

Modo de preparo:

Em primeiro lugar, corte a abobrinha em cubos e cozinhe em água fervente por dois minutos. Reserve. Em seguida, prepare o molho reunindo todos os ingredientes em uma tigela e misturando bem. Reserve. Na sequência, monte a salada iniciando pelo molho. Após, acrescente o queijo minas, a abobrinha, o tomate, a azeitona, a rúcula. E, por último, a chia. Então, feche o pote e leve à geladeira.

Massas caseiras para fazer sucesso nas vendas

Finalmente, outra opção de receita para vender são as massas. Além disso, se você decidir também preparar saladas, vale combinar os dois pratos, por exemplo, servindo uma salada de macarrão com pesto e alface.

Ingredientes para fazer macarrão caseiro:

1 kg de farinha de trigo;

6 ovos inteiros frescos;

2 colheres (de sopa) de azeite extra-virgem;

1 colher (de chá) de cúrcuma (também conhecido como açafrão da terra).

Modo de preparo:

Inicialmente, despeje a farinha numa bancada limpa e adicione a cúrcurma. Em seguida, quebre os ovos no meio da farinha e adicione o azeite. Então, misture a massa com um garfo, batendo devagar os ovos. Acrescente água filtra aos poucos. Enfim, quando não der mais para misturar com o garfo, amasse com as mãos. O ponto é uma massa quebradiça, meio seca e um pouco dura. Em seguida, coloque a massa num saco plástico ou envolva em plástico filme, e deixe em temperatura ambiente (sem pegar sol) pelo mínimo de 40 minutos e o máximo de 2 horas.

Recheio

Ingredientes:

300g de carne moída (paleta, patinho, coxão mole, coxão duro);

100g de presunto;

50g de mortadela;

60g de provolone;

50g de queijo meia cura (ou parmesão);

160g de queijo muçarela ou queijo prato;

1 ovo inteiro;

Noz moscada;

Pimenta do reino.

Modo de preparo:

Primeiramente, refogue a carne moída com alho e temperos secos (orégano, pimenta do reino). Não coloque sal.

Então, quando a carne estiver fria, coloque no processador e junte os outros ingredientes. Bata até que fique bem processado.

Por fim, transfira para um pote com tampa e mantenha na geladeira até a hora de utilizar.

Unindo a massa ao recheio

Em primeiro lugar, abra a massa com o rolo e depois com a máquina. Salpique com farinha entre as passadas. Em seguida, corte a massa em quadrados de 4 cm e depois, recheie com um pouco de carne. Por fim, deixe a massa descansando num tabuleiro enfarinhado e leve para cozinhar em torno de 3 a 4 minutos. De acompanhamento, escolha o molho da sua preferência.

Fonte: Negocio Caseiro, Vera Paiva P. de Andrade via Medium, Negocio de Cozinha, Moinho Globo, Cozinha do Quintal.