Fintech SumUp recebe aporte de R$ 1,3 bilhão para expansão no Brasil

A SumUp, fintech brasileira de pagamentos focada em microempreendedores, anunciou, nesta quarta-feira, 17, o recebimento de um aporte de R$ 1,3 bilhão. O recurso, que vem diretamente de sua matriz, na Alemanha, deve ser direcionado ao projeto da empresa de expansão das operações. O objetivo, segundo informações da CNN, é dobrar ou até mesmo triplicar de tamanho nos próximos três anos.

Fintech SumUp em expansão no Brasil

O R$ 1,3 bilhão faz parte de um aporte recebido pela empresa na Alemanha no total de € 750 milhões, algo próximo a R$ 5 bilhões, em valor de hoje. Assim, a partir de agora, a matriz começou a distribuir os valores voltados a investimentos ao redor do mundo. A filial brasileira ficou com cerca de 30% do valor total.

“Nossos esforços serão voltados a quatro iniciativas: a criação de um modelo de solução única aos microempreendedores contando com adquirência, banco digital e produtos de crédito; aquisição de novos clientes; expansão de nossa atuação para outros países da América Latina; e atração de talentos “, explica Fabiano Camperlingo, CEO Latam da SumUp, em nota enviada ao DCI.

Em relação à distribuição do aporte nas operações brasileiras, todos os novos negócios receberão uma parcela do investimento de acordo com a demanda de infraestrutura, tecnologia, desenvolvimento e segurança digital, dependendo de seu estágio de maturidade.

“Um exemplo recente foi o desenvolvimento da infraestrutura e do time do banco digital que, em menos de um ano, passou a atender ao nano empreendedor brasileiro. Nesse caso, recebemos a licença de SCD (Sociedade de Crédito Direto) em tempo recorde”, conta Mariana Lázaro, a CFO Latam da SumUp, em nota.

Vale ressaltar que esse aporte também será trabalhado para além das fronteiras do País. “Além do Brasil, esse investimento será essencial para impulsionar a presença da SumUp na América Latina com as operações na Argentina, no México, Peru, Chile e na Colômbia”, diz a executiva.

Líder na Europa

Fundada em 2012, na capital alemã Berlim, a SumUp é uma fintech com foco em pagamentos móveis que já conquistou a liderança do mercado na Europa. O objetivo da empresa é trabalhar junto ao pequeno negócio com soluções mais rápidas, baratas e digitais para transações com pagamentos em cartão, reduzindo o custo das taxas e tornando esse pagamento mais acessível ao empreendedor. Um mercado também com forte presença da startup PagBank.

No Brasil, a companhia oferece uma máquina para pagamentos por cartão, sem aluguel. O plano da SumUp é o de estar próximo dos microempreendedores, desde a vendedora de tapioca até o cabeleireiro que transaciona até R$ 2 mil por mês em uma maquininha. “Nosso cliente é o que trabalha sozinho na rua, que vende pipoca, bolo ou água de coco”, conta Camperlingo à CNN.

A empresa não divulga números no Brasil. Sabe-se no entanto que atualmente emprega mais de 900 pessoas. E que, em 2019, a SumUp já recebera aporte o valor de R$ 500 milhões.