O que é café gourmet? Saiba como não errar na hora da compra

O café gourmet se diferencia dos demais sobretudo pela qualidade. Mas há características mais específicas que vão te ajudar a não errar na hora da compra do seu café gourmet.

O café gourmet promete agradar os apaixonados pela bebida. No Brasil, somos o país que mais produz e consome o grão no mundo.

Mas isso não quer dizer que todos nós dominemos a arte de saborear a bebida. Afinal, um bom café tem uma série de características que o tornam especial e inclusive favorecem a sua saúde. Aprendendo a analisar o grão, então, você vai saber direitinho o que é café gourmet.

O que é café gourmet

O mercado banalizou a expressão “gourmet” nos últimos anos como uma estratégia de venda. Mas um produto gourmet de verdade se refere, sobretudo, à qualidade. E é por aí que o café gourmet começa a se diferenciar dos demais.

O café gourmet passa por rigorosa seleção

Estratégias para baratear a produção do café interferem intensamente na sua qualidade. A seleção, por exemplo, é uma etapa crucial.

No caso de cafés gourmets, se utiliza apenas os grãos bem maduros. Isso torna o trabalho muito mais minucioso, com colheita manual, e, por isso, mais caro. Mas esse processo resulta em um sabor muito mais agradável que realmente define o que é café gourmet.

Tem grãos diferentes

O café gourmet é, sempre, da espécie Arábica, enquanto os tradicionais podem conter grãos do tipo Robusta (ou Conilon). A diferença de um para outro é que o café Arábica tem 50% menos cafeína do que os grãos comuns e são bem mais aromáticos.

Existem vários tipos de Arábica, com variações de aroma, coloração, sabor, corpo e acidez. Hoje, no Brasil, as variedades mais conhecidas são Bourbon, Catuaí, Acaiá e Mundo Novo.

O café gourmet tem torra suave

Os cafés gourmets passam por torra mais suave do que os cafés comuns. Isso porque, geralmente, a torra mais forte serve para esconder defeitos que o grão selecionado não possui.

Oferece qualidade de experiência

Todo o cuidado que há na produção do café gourmet, desde o plantio até a embalagem, garante que o produto tenha uma história. É essa característica que faz com que o café gourmet se conecte à personalidade e à identidade de seus consumidores.

As marcas que trabalham com esse tipo de grão, inclusive, sabem muito bem como se comunicar com seu público.

Elas informam o tipo de grão, os processos de produção, características da plantação e da safra, técnicas de armazenamento e embalagem, além de criarem toda uma cultura de degustação, em que se apreciam sabores, aromas e cores.

Qualidade Global da ABIC

A Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) estabeleceu critérios de avaliação dos cafés que ajudam qualquer mortal a identificar o que é café gourmet.

Após passar pela avaliação da ABIC (que leva em conta os aromas e a intensidade dos sabores do produto), o café recebe uma nota. Um grupo de provadores treinados e credenciados definem essa nota.

Eles avaliam atributos como acidez, fragrância do pó, adstringência, amargor e aroma, entre outros. Além disso, estão atentos a questões como a presença de grãos defeituosos ou fermentados, que indicam pontos negativos.

As notas variam de 0 a 10. Segundo a ABIC, enquanto um café tradicional recebe nota em 4,5, um café gourmet deve ter uma qualidade de, no mínimo, 7,3. Entre o café tradicional e o gourmet, está o superior, que fica com nota entre 6 e 7,2.

Como comprar o café gourmet sem erro?

Mas como identificar o que é café gourmet e não se deixar enganar pelas estratégias do mercado “gourmetizador”? Não é preciso ser especialista, mas é bom ter atenção a alguns detalhes: