Agenda Olimpíadas de Inverno 2022: programação de sexta-feira – 11/03

Com o quadro de medalhas completamente embolado, os Jogos Olímpicos de Inverno seguem em todo o vapor com as disputas nas mais diferentes modalidades entre o gelo e a neve. O Brasil vai contar com uma participação na programação desta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Confira a agenda completa das Olimpíadas de Inverno e onde assistir.

Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022

Esqui, Patinação de Velocidade, Biatlo e Curling estão na agenda das Olimpíadas de Inverno de Pequim nesta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, com atletas dos mais diversificados países. Rodadas preliminares, eliminatórias e até finais serão realizadas na madrugada, manhã e depois noite.

Confira a seguir a agenda das Olimpíadas de Inverno desta sexta-feira.

BIATLO ❄️

06:00 – 7.5 km Sprint Feminino – Final 🥇

BOBSLEAD ❄️

03:10 – Dupla Masculina Treinamento – Bateria 3

06:10 – Monobob Feminino Treinamento – Bateria 3

23:10 – Monobob Feminino Treinamento – Bateria 5

CURLING

03:05 – Fase de Classificação Feminino (Estados Unidos x China)

03:05 – Fase de Classificação Feminino (Canadá x Japão)

03:05 – Fase de Classificação Feminino (Suíça x ROC)

03:05 – Fase de Classificação Feminino (Coréia do Sul x Grã-Bretanha)

09:05 – Fase de Classificação Masculino (ROC x Dinamarca)

09:05 – Fase de Classificação Masculino (Grã-Bretanha x Noruega)

09:05 – Fase de Classificação Masculino (Canadá x Suíça)

22:05 – Fase de Classificação Feminino (Suécia x Canadá)

22:05 – Fase de Classificação Feminino (Coréia do Sul x ROC)

22:05 – Fase de Classificação Feminino (Japão x Dinamarca)

ESQUI ALPINO ⛷️

00:00 – Super-G Feminino – Final 🥇

ESQUI CROSS-COUNTRY ⛷️

04:00 – 15km Clássico Masculino – Final 🥇 (BRASIL NA DISPUTA)

HÓQUEI NO GELO 🏒

01:10 – Rodada Preliminar Masculino (Dinamarca x ROC)

01:10 – Rodada Preliminar Feminino – Quartas de Final (Estados Unidos x República Tcheca)

05:40 – Rodada Preliminar Masculino (República Tcheca x Suíça)

05:40 – Rodada Preliminar Masculino (Suécia x Eslováquia)

10:10 – Rodada Preliminar Masculino (Letônia x Finlândia)

10:10 – Rodada Preliminar Feminina – Quartas de final (Canadá x Suécia)

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE ⛸️

05:00 – 1000m Masculino – Final 🥇

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE EM PISTA CURTA⛸️

08:00 – 1000m Feminino – Quartas de final

08:18 – 500m Masculino – Baterias

08:55 – 1000m Feminino – Semifinais

09:04 – Revezamento 5000m Masculino – Semifinais

09:37 – 1000m Feminino – Final B

09:43 – 1000m Feminino – Final A 🥇

SALTO DE ESQUI ⛷️

06:45 – Pista Longa Individual Masculino – Testes para Classificação

08:00 – Pista Longa Individual Masculino – Classificação

SKELETON ❄️

00:00 – Feminino Bateria 2

09:20 – Masculino Bateria 3

10:55 – Masculino Bateria 4 – Final🥇

SNOWBOARD 🏂

23:00 – Snowboard Cross Equipe Mistas – Quartas de final

23:30 – Snowboard Cross Equipe Mistas – Semifinais

23:50 – Snowboard Cross Equipe Mistas – Final 🥇

Quadro de medalhas na Olimpíadas de Inverno 2022

A madrugada foi agitada nas Olimpíadas. A Alemanha continua líder no ranking de medalhas, mas a Áustria subiu para a terceira posição, assim como os Estados Unidos foi para o quarto lugar.

Seguindo até o dia 20 de fevereiro, resta saber quem será o primeiro na lista. Confira a seguir o quadro de medalhas atualizado até o dia 10 de fevereiro.

Alemanha – 6 ouros, 3 pratas e 0 bronzes – 9 medalhas Noruega – 5 ouros, 3 pratas e 4 bronzes – 12 medalhas Áustria – 4 ouros, 5 pratas e 4 bronzes – 13 medalhas Estados Unidos – 4 ouros, 5 pratas e 1 bronzes – 10 medalhas Holanda – 4 ouros, 3 pratas e 1 bronze – 8 medalhas Suécia – 4 ouros, 1 pratas e 2 bronzes – 7 medalhas China– 3 ouros, 3 pratas e 0 bronzes – 6 medalhas Itália – 2 ouros, 5 pratas e 2 bronzes – 8 medalhas ROC – 2 ouros, 3 pratas e 6 bronzes – 11 medalhas Eslovênia – 2 ouros, 1 pratas e 2 bronzes – 5 medalhas Brasil – 0 ouros, 0 pratas e 0 bronzes – 0

Como assistir as Olimpíadas de Inverno 2022 hoje?

O torcedor pode assistir aos eventos dos Jogos Olímpicos de Inverno através da Rede Globo (TV aberta), SporTV 2 (TV paga), GloboPlay (Serviço de streaming da Globo) e o canal das Olímpiadas na internet (Youtube de graça).

Acompanhe a seguir como sintonizar em cada uma delas.

Globo

A Globo promete transmitir as principais disputas, incluindo a dos brasileiros, na televisão aberta até a cerimônia de encerramento, no dia 20 de fevereiro. Os narradores Everaldo Marques e Daniel Pereira, junto aos comentaristas e atletas vão comandar o evento sempre de madrugada, a partir da uma da manhã, após o Jornal da Globo.

SporTV

O canal SporTV 2 vai transmitir as disputas simultaneamente com as narrações de Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas durante a manhã, noite e madrugada também até o encerramento, sendo o carro-chefe da emissora.

O canal só está disponível para assinantes de operadoras de TV paga.

GloboPlay

Para acompanhar como e onde quiser, o GloboPlay disponibiliza para os assinantes todos os canais SporTV de graça, isto é, mais uma opção para acompanhar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim direto do computador, SmarTV, tablets ou até mesmo pelo celular.

O serviço de streaming está disponível (www.globoplay.globo.com) pelo valor de R$19,90 no mês.

Olympics Cannels

Para quem não é assinante e prefere acompanhar sem pagar nada, o canal das Olimpíadas no Youtube vai transmitir ao vivo as principais disputas como Snowboard, Patinação e Bobslead. No entanto, as transmissões não tem narração.

