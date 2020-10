Alemanha x Suíça: saiba onde assistir ao jogo da Liga das Nações

Alemanha x Suíça – A quarta rodada pela fase de grupos da Liga das Nações começa nesta terça-feira (13). Alemanha e Suíça se enfrentam nesta terça-feira (13), às 15h45, no RheinEnergie Stadion, em Colônia.

Os líderes dos quatro grupos se classificam para as semifinais da Liga das Nações e assim, disputando a final.

Portanto saiba onde e como assistir ao duelo que promete bom futebol.

Alemanha x Suíça: onde assistir?

A partida tem transmissão do canal TNT, na TV fechada, às 15h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar ao jogo na página oficial do Esporte Interativo no Youtube e no EI Plus, aplicativo do canal.

Como está a situação das equipes na Liga das Nações?

Ambas as equipes disputam a Liga A, integrando o grupo 4, juntamente com Ucrânia e Espanha.

A seleção alemã ocupa a 2ª posição do, com cinco pontos, sendo assim, tendo uma vitória e dois empates.

O time venceu somente a Ucrânia, por 2 a 1, na rodada passada. Das outras vezes, empatou com Suíça e Espanha. Agora, a Alemanha busca a recuperação e, quem sabe, a liderança.

Já os suíços, por outro lado, são lanterna do grupo, com apenas um ponto, tendo que ganhar para se livrar de um possível rebaixamento para a liga inferior.

A Suíça apenas garantiu um empate contra a Alemanha no jogo de ida.

Possíveis escalações entre Alemanha x Suíça

Joachim Löw não tem baixas na equipe, portanto, consegue mesclar escalações a cada jogo. Principalmente no ataque, o técnico tem testado diferentes jogadores.

Já Petkovic, treinador da seleção da Suíça, inesperadamente não poderá contar com Akanji e Steffen, pois testaram positivo para o covid-19.

Shaqiri voltou no fim de semana ao time principal, pois recuperou-se totalmente.

Provável Alemanha: Neuer; Ginter, Sule, Rudiger, Klostermann; Kimmich, Kroos, Halstenberg (Gosens), Goretzka, Gnabry e Werner.