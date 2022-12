Horário do jogo da Alemanha hoje x Costa Rica (01/12): transmissão na TV e online da Copa

As seleções de Costa Rica e Alemanha se mantem vivas na briga por uma vaga até as oitavas de final da Copa da FIFA

É tudo ou nada para a Alemanha. Para continuar na Copa do Mundo do Catar, precisa vencer a Costa Rica nesta quinta-feira, 1º de dezembro, em confronto válido pela última rodada do grupo E. O jogo da Alemanha hoje acontece no Estádio Al Bayt, com a bola rolando às 16h (horário de Brasília). Descubra onde assistir e todos os detalhes da transmissão.

Que horas vai começar o jogo da Alemanha hoje na Copa?

Acerte no relógio torcedor: pelo horário de Brasília, o jogo da Alemanha hoje contra a Costa Rica vai começar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar.

No horário local, a partida será disputada às dez da noite. O país árabe está 6 horas à frente do Brasil, além de escolher realizar os jogos no período da tarde e pela noite devido ao forte calor.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha devem ficar atento com a diferença no horário entre Brasília e suas cidades.

Horário do Catar: 22h

Horário do Brasil: 16h (Horário de Brasília)

Como assistir o jogo da Alemanha hoje na TV?

Ligue a TV nos canais da Globo e SporTV 3 para assistir o jogo da Alemanha hoje ao vivo, às 16h (Horário de Brasília), com clima de final em campo diante da Costa Rica na Copa do Mundo.

Para todos os estados na TV aberta, a partida será transmitida tanto no canal principal como em afiliadas. A narração vai ser de Luis Roberto ao lado de Caio Ribeiro, Roger Flores e Sálvio Spinola.

Já no SporTV 3, canal disponível na TV fechada apenas, quem vai contar a história vai ser Jader Rocha, além dos comentaristas Renata Mendonça, Kléberson, Tamires e Janette Arcanjo.

Também dá para assistir no SporTV 2 com a narração de Tiago Leifert ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo.

Como assistir jogo da Alemanha hoje online?

Para o torcedor que gosta de assistir tudo pela tela do celular, saiba que dá para assistir também aos jogos da Copa através de; plataforma GloboPlay (streaming e no site), o FIFA + (streaming de graça) e no portal GE (site de notícias de graça).

GLOBOPLAY

A plataforma GloboPlay retransmite as imagens da Globo de graça. Não é preciso pagar nada para assistir ao canal também no serviço de streaming. Tudo o que precisa é se cadastrar no site (www.globoplay.globo.com) ou pelo aplicativo na Conta Globo.

Dá par assistir tanto no computador como no celular, tablet ou na smartv. Além disso, dá para acompanhar de graça com a narração Tiago Leifert e comentários de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo.

PORTAL GE

A maneira mais simples é se conectar no site do GE (www.ge.globo.com), portal de notícias da Rede Globo, que também retransmite as imagens. Aqui, é Renata Silveira ao lado de Richarlyson quem também vai narrar e comentar.

FIFA +

Outra maneira de curtir as emoções da Copa do Mundo em 2022 é sintonizar o FIFA+, serviço de streaming com sinal aberto para os brasileiros.

É só necessário se cadastrar com email e senha no site (www.fifa.com).

Escalações de Alemanha x Costa Rica no jogo de hoje:

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan, Gnabry; Musiala, Müller e Fullkrug

Provável escalação da Costa Rica: Navas; Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo; Borges, Tejeda, Torres; Campbell e Contreras.

Os alemães não têm desfalques para o jogo desta quinta-feira.

Por outro lado, a Costa Rica vai repetir a escalação, mas não poderá contar com Francisco Calvo, suspenso.

Situação da Alemanha na Copa do Mundo

Em 2014, a Alemanha levantou o quarto troféu de Copa do Mundo na história ao bater a Argentina no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, com gol de Mario Gotze.

Já em 2018, na Rússia, foi desclassificada na fase de grupos após a derrota para a Coreia do Sul.

Em 2022, o elenco pode sofrer um novo vexame em campo. Mais uma vez, corre o risco de ser eliminado na fase de grupos. Para evitar o fracasso, terá que vencer o seu jogo e torcer por tropeço dos japoneses.

Enquanto isso, no duelo entre Espanha e Japão, quem vencer avança até as oitavas de final.

GRUPO E

1 Espanha - 4 pontos

2 Japão - 3 pontos

3 Costa Rica - 3 pontos

4 Alemanha - 1 ponto

