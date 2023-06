Ao vivo: assistir Iga Swiatek x Muchova final feminina de Roland Garros 2023

Atual número 1 do mundo enfrenta a tenista tcheca pela final do simples feminino neste sábado, 10 de junho, em Paris

É dia de final feminina de Roland Garros 2023! A número um do mundo, Iga Swiatek, enfrenta a tenista tcheca Karolina Muchova na manhã deste sábado, 10 de junho, na quadra de saibro em Paris, às 10h (Horário de Brasília). Saiba como assistir a decisão ao vivo.

Iga é a atual campeã do simples feminino de Roland Garros enquanto Muchova busca o primeiro título.

O campeão do simples masculino e feminino tem premiação de 2,3 milhões de euros, o mesmo que R$ 12,3 milhões na cotação de junho. A premiação total a ser distribuída é de € 49,6 milhões, aumento de 12,3% se comparado à edição anterior do Grand Slam. Nas categorias de duplas, a premiação é de € 590 mil (ou R$ 3,16 milhões).

Como assistir a final feminina de Roland Garros 2023

A final feminina de Roland Garros será transmitida no SporTV 3, ESPN 2 e o streaming Star Plus e GloboPlay ao vivo às 10h, horário de Brasília.

Os canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura enquanto as plataformas são para assinantes.

Horário: 10h, dez da manhã

Local: Paris, na França

Caminho de Iga e Karolina Muchova

Com apenas 22 anos, a tenista polonesa Iga Swiatek é a número 1 do mundo no tênis. Depois de superar a brasileira Bia Haddad na semifinal, ela entra em quadra neste sábado para manter o seu título de Roland Garros. Iga venceu as edições de 2020 e 2022.

Do outro lado, a tcheca Karolina Muchova, 26 anos, vai brigar pela primeira taça. Ela terá uma forte adversária pela frente, mas promete dar o melhor de si no saibro. Muchova é o destaque do tênis.

Confira o caminho de cada tenista até a decisão neste sábado no simples feminino.

Iga Swiatek:

Iga Swiatek 2 x 0 Cristina Bucsa - primeira rodada

Claire Liu 0 x 2 Iga Swiatek - segunda rodada

Iga Swiatek 2 x 0 Wang Xinyu - terceira rodada

Lesia Tsurenko 0 x 1 Iga Swiatek - oitavas de final

Cori Gauff 0 x 2 Iga Swiatek - quartas de final

Bia Haddad 0 x 2 Iga Swiatek - semifinal

Karolina Muchova:

Maria Sakkari 0 x 2 Karolina Muchova - primeira rodada

Nadia Podoroska 1 x 2 Karolina Muchova - segunda rodada

Irina-Camelia Begu 0 x 2 Karolina Muchova - terceira rodada

Karolina Muchova 2 x 0 Elina Avanesyan - oitavas de final

Anastasia Pavlyuchenkova 0 x 2 Karolina Muchova - quartas de final

Karolina Muchova 2 x 1 Aryna Sabalenka - semifinal

