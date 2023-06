Veja o uniforme preto da seleção brasileira em jogo na espanha

No amistoso contra Guiné, no dia 17 de junho, em Barcelona, a Seleção Brasileira vai entrar em campo com o uniforme todo preto, mas somente no primeiro tempo da partida. A escolha é uma forma de protesto ao caso de racismo na Espanha e marca a primeira vez que o Brasil vai usar um uniforme sem ser amarelo, branco ou azul.

Por que a Seleção Brasileira vai usar uniforme preto?

A Seleção Brasileira vai usar uniforme preto por escolha da CBF, como ação contra o racismo após os ataques que Vinícius Junior sofreu na Espanha em maio, no Campeonato Espanhol jogando pelo Real Madrid.

No primeiro tempo do jogo, a Seleção Brasileira vai usar o uniforme todo preto, com camisa, calção e meião. Na volta para o segundo tempo, os jogadores já estarão com o uniforme tradicional, camisa amarela e calção azul. As informações foram publicadas no UOL pelos jornalistas Igor Siqueira e Rodrigo Mattos.

Ainda acordo com o portal, os jogadores vão usar o modelo da Nike feito para os goleiros na Copa do Mundo do Catar. As camisetas tem a estampa de onça ao fundo, com o emblema da empresa esportiva e da CBF em amarelo, assim como o número do atleta. Isso porque não haveria tempo da fornecedora uma camisa especial para a ação.

Após a partida, as camisas serão enviadas para o Presidente da FIFA, UEFA e Conmebol, além do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, segundo o UOL.

Confira as imagens da camisa em preto, disponível à venda no site da Nike.

Convocados para os amistoso de junho – uniforme preto

O treinador interino Ramon Menezes convocou 23 jogadores para os amistoso do mês de junho, na Espanha e Portugal contra Guiné e Senegal respectivamente. O destaque fica para a convocação de Ayrton Lucas e Vanderson, laterais, além do zagueiro Nino, do Fluminense.

Confira a lista completa.

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

LATERAIS: Alex Telles (Sevilla), Ayrton Lucas (Flamengo), Danilo (Juventus) e Vanderson (Monaco).

ZAGUEIROS: Ibañez (Rome), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense).

MEIAS: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United) e Joelinton (Newcastle).

ATACANTES: Lucas Paquetá (West Ham), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Amistoso do Brasil e Espanha

A CBF divulgou o amistoso entre Brasil e Espanha para o mês de março de 2024 sob o lema “Uma só Pele”. O acordo entre a entidade brasileira e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) foi fechado onde ambos os lados concordaram com o compromisso de lutarem contra o racismo e a violência no futebol.

O amistoso será disputado na Espanha, mas o local ainda não foi divulgado pela CBF. A entidade de futebol brasileiro cria ações e iniciativas para combater o racismo no âmbito do futebol após o episódio de Vini Júnior. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou sobre o amistoso e as ações contra a violência.

“O combate ao racismo e à violência no futebol deve ser uma bandeira universal. Na CBF, trabalhamos de forma incansável pela luta contra todo tipo de discriminação, dentro e fora dos campos. Esta ação, em parceria com o meu amigo Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, será importante para reforçar ainda mais a necessidade de se combater o racismo de forma veemente, em todos os cantos do planeta “.

Leia também: como ficou o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2023