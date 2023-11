Band exibe reprise da F1 em Las Vegas hoje - 19/11

Atual campeão na Fórmula 1, Max Verstappen terminou em primeiro lugar no Grande Prêmio de Las Vegas, sua 18ª vitória na temporada. Como a corrida foi transmitida pela madrugada, a Band disponibilizará a reprise da prova da F1 neste domingo, 19 de novembro, às 18h (de Brasília), para todo o país.

Que horas é o reprise da corrida de Las Vegas na Fórmula 1 hoje?

A reprise da corrida de Las Vegas na Fórmula 1 vai começar às 18h (de Brasília), no começo da noite deste domingo, 19 de novembro, na programação da Band, na TV aberta. Também dá para assistir no site da emissora e na plataforma BandPlay de maneira gratuita.

O site www.band.com.br disponibiliza a programação completa da Band em tempo real, enquanto o BandPlay, plataforma de streaming dá a opção de acompanhar pelo celular com praticidade. As duas opções estão disponíveis de graça para o apaixonado por Fórmula 1.

Max Verstappen venceu a prova na Cidade das Luzes, nos Estados Unidos, com Charles Leclerc em segundo e Sergio Perez em terceiro. O piloto da Red Bull já é campeão da temporada, enquanto Perez garantiu o vice-campeonato após terminar no pódio em Las Vegas.

Horário da reprise: 18h (de Brasília)

Local: Circuito Las Vegas Street

Onde assistir a reprise da F1: Band, site da Band e BandPlay

Como ficou a classificação da corrida em Las Vegas?

Charles Leclerc largou em primeiro lugar, mas Max Verstappen logo tomou a frente do monegasco na largada, protagonizando momentos de rivalidade na pista. O início da prova também teve a batida de Lando Norris, além da briga de Sergio Perez pelo vice-campeonato.

No fim, o cantor Justin Bieber deu a bandeirada que decretou a vitória de Verstappen. Confira a classificação completa da Fórmula 1 em Las Vegas.

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

3) Sergio Perez (Red Bull)

4) Esteban Ocon (Alpine)

5) Lance Stroll (Aston Martin)

6) Carlos Sainz (Ferrari)

7) Lewis Hamilton (Mercedes)

8) George Russell (Mercedes)

9) Fernando Alonso (Aston Martin)

10) Oscar Piastri (McLaren)

11) Pierre Gasly (Alpine)

12) Alexander Albon (Williams)

13) Kevin Magnussen (Haas)

14) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

15) Zhoui Guanyu (Alfa Romeo)

16) Logan Sargeant (Williams)

17) Valtteri Bottas (AlfaRomeo)

18) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

19) Nico Hulkenberg (Haas)

20) Lando Norris (McLaren)

Conheça o Circuito de Las Vegas da F1

A etapa em Las Vegas é um verdadeiro show de luzes, efeitos especiais e muita diversão. O Circuito Las Vegas Street é uma corrida de rua, onde os carros passeiam pela estrutura montada na luxuosa rua Las Vegas Strip, que tem como paisagem hotéis, cassinos e luzes de neon.

O circuito, com 6,2 quilômetros, foi disputado em 50 voltas. Apesar de toda a estrutura da FIA e Liberty, o primeiro treino livre teve de ser cancelado na sexta-feira por conta de um buraco na pista que quase causou acidente. Ao passar pelo local, a tampa do bueiro se soltou e atingiu o assoalho do carro de Carlos Sainz, Ferrari, e a Alpine de Esteban Ocon.

Após o incidente, a Fórmula 1 garantiu que certificaria todos os 120 bueiros na rua para evitar problemas, conforme indicou o UOL. Os seguintes treinos e o classificatório no sábado, com a pole positon conquistada por Charles Leclerc, não sofreram paralisações.

O circuito de rua está localizado próximo ao Caesars Palace, o Bellagio e o Venetian, com 17 curvas e velocidade média aproximada à prova de Monza. No entanto, o destaque da pista é a grande esfera de LED, a maior do mundo com 48.768 metros quadrados, com exibição de anúncios e vídeos, mas proibida de passar as cores vermelho, amarelo ou azul, para evitar confusão aos pilotos na hora de informativos importantes sobre a corrida.

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

O Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da temporada na Fórmula 1, vai ser realizado de 24 a 26 de novembro, no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos. A programação da etapa tem três treinos livres, um classificatório e a corrida com transmissão na Band, Bandsports, site da emissora e Bandplay.

A última prova da temporada começa na sexta-feira, 24 de novembro, com o treino livre às 06h30, horário de Brasília, com todos os 20 pilotos na pista de 5.281 quilômetros na Ilha de Yas. Em seguida, a partir das 10h, o segundo treino livre começa.

Já no sábado, o terceiro treino livre tem início às 07h30, horário de Brasília, enquanto o classificatório começa a partir das 11h (de Brasília). No domingo, serão 58 voltas no Circuito Yas Marina onde o piloto que cruzar a linha de chegada primeiro fatura 25 pontos na classificação.

Na temporada passada, Max Verstappen, da Red Bull, levou a melhor ao derrotar Charles Leclerc e Sergio Perez, segundo e terceiro colocado respectivamente. Após conquistar o bicampeonato, o tempo do holandês foi de 1:27:45.914 na prova de Abu Dhabi.

