Agenda de jogos da NBA hoje: como assistir e horário do basquete (26/12)

Com o fim da Copa do Mundo e a virada de ano se aproximando, as atenções se voltam para a NBA, maior competição de basquete no planeta. Saiba quais são os jogos da NBA hoje nesta segunda-feira, 26 de dezembro, para acompanhar ao vivo e torcer.

Tem jogos da NBA hoje?

São sete os jogos da NBA hoje pela temporada regular. O seis vezes campeão Chicago Bulls recebe o Houston Rockets, do Texas, enquanto o Brooklyn Nets joga diante do Cleveland Cavaliers, ex-time de LeBron James.

Nesta terça-feira, as transmissão tem início às 21h, horário de Brasília, seguindo até a meia noite da quarta-feira para todo o Brasil.

Confira a programação com todos os jogos da NBA hoje e saiba como assistir cada um deles.

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers - 21h (horário de Brasília)

Local: Little Caesars Arena

Onde assistir: NBA League Pass

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets - 21h (horário de Brasília)

Local: Arena Rocket Mortgage FieldHouse

Onde assistir: NBA League Pass

Chicago Bulls x Houston Rockets - 21h (horário de Brasília)

Local: United Center

Onde assistir: NBA League Pass

Miami Heat x Minnesota Timberwolves - 21h30 (horário de Brasília)

Local: AmericanAirlines Arena

Onde assistir: NBA League Pass

New Orleans Pelicans x Indiana Pacers - 22h (horário de Brasília)

Local: Smoothie King Center

Onde assistir: NBA League Pass

San Antonio Spurs x Utah Jazz - 22h (horário de Brasília)

Local: AT&T Center

Onde assistir: NBA League Pass

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets - 00h (horário de Brasília)

Local: Arena Moda Center

Onde assistir: BAND, SporTV 2, TNT, Youtube da TNT e Twitch do Gaulês

O que é a NBA?

A NBA é a liga profissional de basquete na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos. Ela reúne 30 equipes divididas em dois lados: Conferência Leste e Oeste, de acordo com as regiões do país norte-americano.

Os embates acontecem durante a temporada regular, onde cada equipe tem o direito de se enfrentar em quadra até mais de uma vez. Ao fim, os seis primeiros em cada conferência vão para os playoffs, enquanto do 7º ao 10º disputam o torneio Play-In, espécie de repescagem.

Nos playoffs, os classificados jogam a primeira rodada, depois a semifinal e a final da Conferência em cada lado. Ao fim, os campeões de cada Conferência jogam as finais da NBA na temporada.

Quando começa os playoffs da NBA?

Os playoffs da NBA na temporada 2022/23 estão agendados para começar em 15 de abril, logo após a realização do torneio Play-In, a repescagem da liga.

Assim como no futebol, os playoffs funcionam como o mata-mata da liga norte-americana no basquete. Antes, o Play-In vai definir quem são os últimos dois classificados para a última etapa entre 11 e 14 de abril.

As finais da NBA estão marcadas para 01 de junho até 18 de junho de 2023. O calendário da edição é definido antes mesmo da temporada começar na liga.

Até o momento nenhuma equipe está garantida nos playoffs.

LEIA TAMBÉM:

Maiores campeões da NBA: quais são os times com mais títulos

Entenda como funciona o Play-In, novo formato da NBA