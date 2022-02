Brasília x Caxias do Sul: onde assistir de graça e horário – 07/02

Disputando pela 15ª rodada no segundo turno da temporada 2022, as equipes de Brasília x Caxias do Sul se enfrentam na Arena BRB Nilson Nelson, na capital, a partir das 20h (Horário de Brasília) nesta segunda-feira, 07/02. Saiba onde assistir ao jogo da NBB ao vivo.

Onde assistir Brasília x Caxias do Sul

A partida entre Brasília e Caxias do Sul nesta segunda-feira, pela décima quinta rodada do segundo turno da NBB, vai passar no canal da NBB no Youtube, de graça para todo o Brasil através do site e até pelo aplicativo em Android e iOS.

Para acompanhar de perto a disputa entre os times hoje, basta acessar o canal no Youtube pelo site ou aplicativo para Android e iOS, procurar por NBB e assistir aos melhores lances do confronto.

BRASÍLIA NA NBB

O elenco do Brasília vem de três derrotas seguidas, sendo a última para o time do Bauru na última quarta-feira, jogando pela décima quarta rodada do segundo turno. Agora, tem a oportunidade de garantir novamente a vitória e, consequentemente, subir na tabela de classificação da NBB. Neste momento, aparece na lanterna com somente 3 triunfos e 16 derrotas.

CAXIAS DO SUL NA NBB

O elenco do Caxias, por outro lado, entra em quadra hoje depois de ser derrotado pelo Sesi Franca também pela décima quarta rodada da competição de basquete brasileiro. Dessa maneira, enquanto aparece em nona posição com 8 vitórias e 12 derrotas, o time visitante espera contar com o desempenho de seus atletas para conquistar a vitória.

Jogos da NBB hoje ao vivo

A décima quinta rodada da NBB será realizada nesta segunda-feira com apenas dois jogos. Os confrontos são válidos pelo segundo turno da competição brasileira de basquete.

Dessa maneira, confira os jogos de hoje.

São Paulo x Fortaleza – 20h

Confira a tabela completa da NBB na temporada 2022