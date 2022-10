Brooklyn Nets x Pelicans: onde assistir NBA hoje e horário ao vivo – 19/10

O Brooklyn Nets recebe o New Orleans Pelicans na abertura da temporada regular da NBA nesta quarta-feira, no Barclays Center, em Nova York. A partida entre Nets x Pelicans na liga profissional de basquete tem início às 20h30 (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil através do streaming.

Brooklyn Nets x Pelicans: onde assistir o jogo de hoje?

A partida entre Brooklyn Nets e New Orleans Pelicans hoje não vai passar na TV. Porém, o torcedor pode assistir no serviço da NBA League Pass, às 20h30 (Horário de Brasília).

O jogo da NBA nesta quarta-feira não tem transmissão em nenhum canal da televisão. Para acompanhar as emoções da estreia dos Nets o torcedor deve sintonizar o serviço de streaming da NBA, disponível para celular, tablet, computador e smartv.

Os pacotes vão de R$ 305,99 até R$ 395,99 ao mês, de acordo com a opção do torcedor. Basta acessar o site oficial da liga, www.nba.com/watch, para tornar-se membro.

BROOKLYN NETS X NEW ORLEANS PELICANS:

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Barclays Center, em Nova York

NBA League Pass: pelo site oficial da NBA, serviço de streaming da franquia (www.nba.com/watch)

Como chegam as equipes para o confronto?

O Brooklyn disputou quatro partidas durante a pré-temporada da NBA para se preparar ao confronto de hoje. Foram duas vitórias e duas derrotas, mostrando o desempenho bastante regular entre os seus jogadores. O elenco de Nova York espera contar com casa cheia e o apoio do torcedor para sair de quadra com a vitória nesta quarta-feira, na Conferência Leste.

Do outro lado, pela Conferência Oeste, o New Orleans Pelicans também tratou de treinar os seus jogadores em amistosos durante a temporada preparatória antes do início oficial da NBA. Ao todo, foram três vitórias e uma derrota. Por esse motivo, o elenco espera conquistar o ponto na estreia nesta quarta-feira mesmo fora de casa.

Programação de jogos da NBA hoje

Além do jogo entre Brooklyn Nets e New Orleans Pelicans, outros onze embates também serão realizados na temporada regular da NBA nesta quarta-feira, 19 de outubro de 2022.

Este é apenas o início da temporada na maior liga de basquete profissional do mundo.

Por isso, veja todos os jogos e os horários de cada um, além de onde assistir.

20h – Detroit Pistons x Orlando Magic (NBA League Pass)

20h – Indiana Pacers x Washington Wizards (NBA League Pass)

20h30 – Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (NBA League Pass)

20h30 – Miami Heat x Chicago Bulls (NBA League Pass)

20h30 – Atlanta Hawks x Houston Rockets (NBA League Pass)

20h30 – Memphis Grizzlies x New York Knicks (ESPN 2 e Star +)

21h – Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder (NBA League Pass)

21h – San Antonio Spurs x Charlotte Hornets (NBA League Pass)

22h – Utah Jazz x Denver Nuggets (NBA League Pass)

23h – Phoenix Suns x Dallas Mavericks (ESPN 2 e Star +)

23h – Sacramento Kings x Portland Trail Blazers (NBA League Pass)

