Nets x Pacers: onde assistir jogo da NBA hoje e horário ao vivo - 31/10

Brooklyn Nets e Indiana Pacers entram em quadra nesta segunda-feira (31), a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Barclays Center, em Nova York, pela temporada regular da Conferência Leste na NBA. Ambas as equipes precisam do resultado para continuar na busca até a parte de cima.

Confira onde assistir ao jogo da NBA hoje ao vivo.

Nets x Pacers: onde assistir ao vivo a NBA hoje

O jogo do Brooklyn Nets e Indiana Pacers hoje possui transmissão no NBA League Pass, a partir das 20h30 (horário de Brasília) para assinantes.

É preciso assinar o pacote de jogos da NBA para acompanhar a partida nesta segunda-feira. Entre no site www.nba.com e escolha a opção "League Pass".

Pelo site oficial da NBA através do NBA Pass, serviço de streaming da franquia.

Como chegam as equipes para o confronto

Neste início de temporada regular na NBA, o Brooklyn Nets venceu apenas uma partida em quadra, com cinco derrotas na liga norte-americana de basquete. Pela Conferência Leste, o elenco de Nova York ocupa a décima quarta posição com apenas 1 ponto. Em casa nesta segunda-feira, pode garantir o triunfo que lhe falta para subir na tabela.

Do outro lado, o Indiana Pacers vem justamente de vitória contra o próprio Brooklyn Nets na última partida da NBA até aqui. Pela Conferência Leste também, ocupa a décima primeira posição com 3 pontos conquistados entre três triunfos e quatro derrotas. Fora de casa, o time tem a vantagem de vir de vitória justamente contra o oponente e por isso deve apresentar muito trabalho.

Outros jogos da NBA nesta segunda-feira

A temporada regular da NBA começou em todo o vapor. Nesta segunda-feira, 31 de outubro, confira todos os embates que a liga norte-americana traz além de Nets x Pacers.

Confira todos os jogos e os horários de cada um.

Washington Wizards x Philadelphia 76ers - 20h

Charlotte Hornets x Sacramento Kings - 20h

Toronto Raptors x Atlanta Hawks - 20h30

Milwauke Bucks x Detroit Pistons - 21h

Utah Jazz x Memphis Grizzlies - 22h

Los Angeles Clippers x Houston Rockets - 23h30 (BAND, TNT, Sportv 2, Youtube, Twitch)

