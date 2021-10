Caxias do Sul x Flamengo: onde assistir ao jogo da NBB hoje (29/10)

Pela segunda rodada da NBB, as equipes de Caxias do Sul x Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, 29/10, a partir das 20h (horário de Brasília), no Ginásio Sesi, pela temporada 2021/22 ao vivo. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo e online o jogo.

Caxias do Sul x Flamengo: onde assistir ao jogo da NBB hoje?

A partida entre Caxias do Sul e Flamengo terá transmissão somente no canal da NBB pelo Youtube, de graça para todo o Brasil, além do Facebook da NBB no site oficial ou aplicativo às 20h (horário de Brasília).

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Ginásio Sesi, cidade de Caxias do Sul, no Brasil

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube (www.youtube.com/NBBoficial) e Facebook da NBB (www.facebook.com/NBB) de graça

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

O time de Caxias entra em campo na temporada da NBB este ano pela segunda vez nesta sexta-feira. Em seu primeiro confronto foi derrotado pelo Minas na última quarta-feira. Agora, buscando a recuperação, precisa do resultado em seu favor contra um grande oponente.

Enquanto isso, o Flamengo já disputou dois jogos e até agora venceu todos eles. Buscando a terceira vitória seguida para garantir-se nos playoffs da temporada, tem que ganhar o confronto de hoje também para, dessa maneira, tornar-se o grande favorito ao título da NBB.

+ Confira a tabela completa da NBB 2021/22

Jogos do fim de semana pela NBB 2021/22

Dois confrontos vão acontecer nesta sexta-feira pelo início da temporada na NBB. Porém, nenhum deles terá transmissão ao vivo na TV, sendo possível acompanhar apenas online aos lances das partidas.

Em operadoras, o canal ESPN transmite ao vivo. Mas se você não tem TV por assinatura, a única maneira de assistir é através dos canais no Youtube e Facebook da NBB de graça para todo o Brasil.