Clippers x Suns: onde assistir e horário da NBA hoje – 08/04

Los Angeles Clippers e Phoenix Suns entram em quadra nesta quinta-feira (08), a partir das 23h (horário de Brasília), na Staples Center, pela temporada 2020/2021 da NBA. Dessa maneira, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor no confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Clippers x Suns: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Clippers e Suns possui transmissão no canal Sportv 2 e na BAND, na tv aberta. Entretanto, você também pode acompanhar através do serviço da NBA em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Canal Sportv 2. SKY: 38, CLARO/NET: 38, OI TV: 38, VIVO: 338/818/38

Pelo site oficial da NBA através do NBA Pass, serviço de streaming da franquia.

Através do canal Band, na tv aberta . SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 19, OI:960/607

. No canal oficial da NBA no Youtube

Como chegam as equipes para o confronto?

A equipe de Los Angeles precisa está em terceiro lugar na Conferência Oeste, muito bem colocada e com desempenho fenomenal em quadra. Assim, contabiliza trinta e quatro vitórias e dezoito derrotas. Se vencer hoje, comemora o terceiro triunfo seguido.

Enquanto isso, o também vem bem na Conferência Oeste. Em segundo lugar com uma vitória a mais que o Clippers, o clube de Phoenix entrará com tudo no jogo desta quinta-feira.

Outros jogos desta quinta-feira na NBA

Nesta quinta-feira (08), além de Los Angeles Clippers x Phoenix Suns outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Toronto Raptors x Chicago Bulls – 20h30

Miami Heat x Los Angeles Lakers – 20h30

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers – 21h

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks – 22h

Sacramento Kings x Detroit Pistons – 23h

Utah Jazz x Portland Trail Blazers – 23h

FICHA TÉCNICA

Los Angeles Clippers e Phoenix Suns

Data: 8 de abril de 2021

Local: Staples Center

Horário: 23h (horário de Brasília)

Onde assistir: Band, Sportv 2 e Youtube

