Como assistir os jogos da NBA hoje ao vivo (15/11/22)

Com a Copa do Mundo se aproximando, as competições de futebol em todo o mundo são paralisadas. Com isso, o torcedor que saber o que pode assistir nesta terça-feira, 15 de novembro, feriado nacional. Quais são os jogos da NBA hoje? Confira a lista completa de embates e onde assistir cada um deles.

Onde assistir os jogos da NBA hoje ao vivo

A programação da NBA na temporada regular apresenta cinco jogos nesta terça-feira, 15 de novembro de 2022, para o torcedor acompanhar ao vivo.

Os canais Band, ESPN e Sportv, além das plataformas GloboPlay, Star +, Twitch, Amazon Prime Video e NBA League Pass são os responsáveis por exibirem todos os lances da NBA no Brasil. Em cada semana, os meios dividem os jogos e transmitem ao vivo para torcedor.

O NBA League Pass, entretanto, é o aplicativo de streaming oficial da NBA. Nele todos os confrontos da semana estão disponíveis por assinatura mensal pelo site (www.nba.com).

Confira quais são os jogos da NBA hoje e como assistir.

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies - 21h30

Smoothie King Center, New Orleans

Onde assistir: Prime Video (www.primevideo.com) ou aplicativo somente para assinantes

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers - 22h30

American Airlines Center, em Dallas

Onde assistir: NBA League Pass somente para assinantes

Utah Jazz x New York Knicks - 22h30

Vivint Arena, Salt Lake City

Onde assistir: NBA League Pass somente para assinantes

Sacramento Kings x Brooklyn Nets - 00h (madrugada de terça para quarta)

Golden 1 Center, Sacramento

Onde assistir: Prime Video (www.primevideo.com) ou aplicativo somente para assinantes

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs - 00h (madrugada de terça para quarta)

Moda Center, em Portland

Onde assistir: NBA League Pass somente para assinantes

Como funciona a NBA?

A NBA é a maior liga de basquete profissional na América do Norte. Ela apresenta 30 equipes divididas em duas Conferências: a Leste e a Oeste, de acordo com as regiões dos Estados Unidos. Quinze estão em um lado, e quinze do outro lado.

Como o empate não existe no basquete, as equipes vão até o fim da partida para definirem os placares. A temporada regular começa em outubro e vai até abril do próximo ano com as equipes se enfrentando. Daí, os seis primeiros da tabela em cada lado vão para os playoffs, enquanto do sétimo até o décimo lugar seguem para o torneio Play-In.

Os dois vencedores se juntam aos outros nos playoffs. Daí, disputam a primeira fase, depois a semifinal e então a final da Conferência. Os dois campeões de cada lado vão para as finais da NBA na temporada. Quem fechar quatro jogos primeiro leva o título.

Confira o calendário da temporada 2022/23 da NBA.

Início da temporada regular – 18 de outubro de 2022

Fim da temporada regular – 9 de abril de 2023

Torneio Play-In – 11 a 14 de abril de 2023

Início dos Playoffs – 15 de abril de 2023

NBA All-Star 2023 (Salt Lake City, UT) – 17 a 19 de fevereiro de 2023

Finais da NBA (1º jogo até 7º) – 1º de junho de 2023 até 18 de junho

NBA Draft 2023 - 22 de junho de 2023

Leia também:

Entenda como funciona o Play-In, novo formato da NBA

Maiores campeões da NBA: quais são os times com mais títulos

Classificação da Copa Verde 2022: como ficou a tabela atualizada