Classificação da Copa Verde 2022: como ficou a tabela atualizada

Confira as posições na Copa Verde, torneio que reúne times de Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo na temporada

A Copa Verde é uma pequena competição com equipes das regiões de Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo. Na temporada 2022, os times Vila Nova e Paysandu brigam pelo título na final. A classificação da Copa Verde está definida, onde resta saber quem vai levantar a taça do torneio sustentável da CBF.

Classificação da Copa Verde 2022:

Paysandu e Vila Nova disputam a final pela nona edição da Copa Verde. Em dois jogos, os elencos vão brigar pelo troféu mais sustentável de todo o futebol brasileiro.

O Papão busca o terceiro título, enquanto o elenco goiano busca a conquista inédita depois de ser vice em 2021.

Com dezesseis equipes no páreo, é uma batalha aos elencos chegar até a grande final. Todos os jogos da Copa Verde são transmitidos pela DAZN, responsável pelos direitos de transmissão do torreio da CBF.

Confira a classificação da Copa Verde 2022 da primeira fase até a grande final.

PRIMEIRA FASE:

Humaitá 3 x 0 Náutico RR

OITAVAS DE FINAL:

Rio Branco-AC 1 (4 x 5) 1 Tuna Luso

São Raimundo RR 1 x 2 São Raimundo AM

Paysandu 3 x 0 Humaitá

Real Ariquemes 0 x 4 Tocantinópolis

Cuiabá 2 x 0 Costa Rica MS

Luverdense 0 x 1 Brasiliense

Vila Nova 2 x 1 Operário VG

Goiás 2 (4 x 5) 2 Real Noroeste

QUARTAS DE FINAL:

Tuna Luso 0 x 3 São Raimundo AM

Paysandu 2 x 0 Tocantinópolis

Cuiabá 0 x 3 Brasiliense

Vila Nova (3 x 2) 0 Real Noroeste

SEMIFINAL:

São Raimundo AM 2 x 2 Paysandu

Brasiliense 1 x 1 Vila Nova

Vila Nova 2 x 1 Brasiliense

Paysandu 3 x 0 São Raimundo AM

FINAL (Transmissão da DAZN):

Paysandu x Vila Nova (Terça-feira, 15/11 às 18h30)

Vila Nova x Paysandu (Sábado, 19/11 às 19h)

Como funciona a Copa Verde?

A Copa Verde é um pequeno torneio realizado pela CBF por times das regiões Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo, marcada por ações em prol da sustentabilidade

Dezesseis equipes disputam a primeira fase, oitavas de final, quartas, semifinal e a grande final. Na primeira fase, dois times brigam por vaga nas oitavas, onde estão os outros quinze participantes. Em confronto único, os vencedores avançam para as quartas de final.

Novamente em partida única, os quatro ganhadores avançam para as semifinais. Aqui, os quatro elencos disputam dois jogos, no sistema de ida e volta onde apenas os dois vencedores vão para a grande final. A decisão será disputada em 15 e 19 de novembro de 2022.

Como a final é disputada em dois jogos, o regulamento não prevê gol fora de casa. Em caso de empate a disputa de pênaltis é que vão definir os classificados.

