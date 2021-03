Flamengo x Corinthians hoje: onde assistir ao vivo clássico no NBB

O Novo Basquete Brasil terá um clássico de movimentar multidões nesta quinta-feira (18). Isso porque, Flamengo e Corinthians se enfrentam pela 29ª rodada do NBB, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Líder do torneio, os Rubro-negros estão com 12 jogos de invencibilidade. Por outro lado, o Timão chega para o jogo com cinco vitórias consecutivas.

Flamengo x Corinthians no NBB: como assistir ao vivo

Onde assistir Flamengo e Corinthians no NBB – ESPN

Assim como no futebol, Flamengo e Corinthians farão o Clássico das Nações agora no basquete, no NBB. O duelo não terá transmissão da tv aberta, no entanto a ESPN transmite o jogo ao vivo, na tv paga.

Quais são os canais da ESPN?

SKY: 599

CLARO/NET : 72

VIVO: 48

Onde será Flamengo e Corinthians no NBB?

Com um sistema de “bolha” adotado pela Liga Nacional de Basquete, todos os jogos desta rodada estão sendo realizados no Maracanãzinho. Por isso, Flamengo e Corinthians se enfrentam então no NBB, no Rio de Janeiro. A partir das 20h (horário de Brasília), a bola sobe para o clássico interestadual.

Com vitória diante do Minas no último jogo, o Timão chegou a quinta vitória seguida e se manteve na sexta posição da tabela, com esperanças de brigar pela quarta posição, em caso de vitória nos dois próximos jogos. Garantir-se dentro do G-4, é importante para o clube, pois os quatro primeiros colocados se classificam diretamente para as quartas de final. No entanto, os clubes da quinta a 12ª posição jogam as oitavas.

Por outro lado, o Flamengo é líder e soma 25 vitórias, mas apenas duas derrotas na competição. Dentre todos os triunfos, com vitória diante do Mogi das Cruzes na última rodada, os Rubro-negros chegaram ao 12º resultado positivo seguido, e possuem um aproveitamento de 92.5%. Embalado na competição, o clube da Gávea tem sua classificação praticamente garantida às quartas de final do NBB.

