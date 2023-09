Horário jogo do Brasil x Canadá basquete masculino na Copa do Mundo - 01/09

Horário jogo do Brasil x Canadá basquete masculino na Copa do Mundo – 01/09

A segunda fase da Copa do Mundo de basquete masculino apresenta o duelo entre Brasil e Canadá nesta sexta-feira, 1º e setembro, em Jakarta, a partir das 10h30 (de Brasília). O jogo tem transmissão ao vivo, então veja onde assistir hoje.

Assistir jogo do Brasil contra o Canadá basquete masculino

A ESPN e o Star+ transmitem o jogo do Brasil x Canadá de basquete masculino ao vivo às 10h30, horário de Brasília, para todo o país ao vivo. Dá para assistir do conforto da sua televisão ou no aplicativo do Star Plus pelo celular ou computador.

Os direitos de transmissão do Mundial de basquete pertencem à ESPN, disponível na televisão paga e também na plataforma de streaming da Disney em áudio e vídeo para assinantes.

O Brasil não está eliminado se perder para o Canadá porque esta é a primeira rodada.

Local: Indonésia Arena, em Jacarta, na Indonésia

Tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo de basquete

O Brasil sofreu apuros mas passou para a segunda fase da Copa do Mundo de basquete masculino em segundo lugar com cinco pontos, atrás da Espanha com seis.

A Seleção derrotou o Irã com folga, perdeu para a Espanha em partida equilibrada e, na terceira e última rodada da primeira fase, superou a Costa do Marfim. O time tem pela frente o Canadá e depois a Letônia

PRIMEIRA FASE:

Sábado, 26/08 - Brasil 100 x 59 Irã

Segunda-feira, 28/08 - Brasil 78 x 96 Espanha

Quarta-feira, 30/08 - Brasil 89 x 77 Costa do Marfim

SEGUNDA FASE:

Sexta-feira, 01/09 - Brasil x Canadá

Domingo, 03/09 - Brasil x Letônia

O que é a Copa do Mundo de basquete masculino?

A Copa do Mundo de basquete masculino iguala-se ao Mundial da FIFA no futebol, o mais importante de todos os campeonatos. De quatro a quatro anos, as seleções disputam o torneio organizado pela FIBA, a Federação Internacional de Basquete, em sedes diferentes.

Jogada desde 1950, tendo a Argentina como a primeira vencedora, o Mundial também serve para dar vagas para as seleções de basquete nos Jogos Olímpicos. Em 2023, se classificam as duas melhores da América e da Europa, e uma para África, Ásia e Oceania. Caso a seleção não avance para as Olimpíadas, tentará a sorte no Pré-Olímpico da modalidade.

A Copa do Mundo de basquete masculino reúne 32 seleções de todos os continentes. Na primeira fase são divididas em oito grupos de quatro, onde se enfrentam por três rodadas em turno único e pontos corridos. Os dois melhores seguem para a segunda fase, onde se juntarão aos vencedores do grupo ao lado, formando os grupos I, J, K e L.

Nesta segunda fase, as seleções jogam apenas contra os times que ainda não enfrentaram. Daí, os dois melhores avançam para as quartas de final, semifinal, disputa do terceiro lugar ou a final, sempre jogada em partida única.

Estatísticas do último jogo do Brasil

O Brasil derrotou a Costa do Marfim na última quarta-feira, 30 de agosto, pela terceira e última rodada da primeira fase na Copa do Mundo de basquete masculino por 89 a 77, em Jakarta, na Indonésia. O resultado garantiu a seleção brasileira na segunda colocação do grupo G com cinco pontos.

Yago foi o maior pontuador no jogo contra a Costa do Marfim, MVP da partida com 24 pontos, com seis de sete nas bolas de três e onze assistências. O técnico Gustavo de Conti manterá a escalação titular do Brasil também para o duelo contra o Canadá na sexta-feira, pela segunda fase.

Estatísticas Brasil x Costa do Marfim

Yago - 24pts e 11ast

Tim Soares - 15pts e 6reb

Georginho - 13pts, 5reb e 3ast

Bruno Caboclo - 12pts e 7reb

Gui Santos - 7pts e 5reb

Léo Meindl - 7pts e 6reb

