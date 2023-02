Saiba como assistir ao jogo da NBA All Star Game 2023. Foto: Reprodução Instagram @kingjames / @giannis_an34

Duelo entre as equipes dos capitães LeBron e Giannis fecha o fim de semana no NBA All Star da temporada 2023

Jogo All Star Game NBA 2023: onde assistir time LeBron x time Giannis hoje (19/02)

Para fechar o fim de semana com chave de ouro, o All Star Game da NBA traz a disputa entre o Time LeBron contra o Time Giannis neste domingo, 19 de fevereiro, em Salt Lake City, na casa do Utah Jazz. O evento reúne os principais jogadores da liga através de votação do público, jornalistas e dos próprios atletas.

Diferente das edições passadas, os capitães LeBron e Giannis selecionarão os seus jogadores meia hora antes da partida começar, começando pelos reservas e depois os titulares, entre a Conferência Leste e Oeste.

O All Star tem quatro quartos, onde os três primeiros tem 12 minutos cada e o último é sem limites.

Que horas começa o jogo NBA All Star Game hoje?

O jogo All Star Game da NBA hoje começa a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Vivint Arena, em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos.

O evento amistoso é organizado anualmente pela liga norte-americana de basquete profissional sempre no mês de fevereiro. A liga escolhe o local e a data, onde a votação de torcedores e jornalistas no site oficial determina os titulares e reservas a serem escolhidos pelos capitães no dia da partida.

Torcedores que estão nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem sintonizar a televisão a partir das 20h30, no horário local.

Nos Estados Unidos, em Utah, o evento tem início às 17h30, já que Brasília está 4 horas à frente de Utah.

Onde vai passar o NBA All Star Game hoje ao vivo?

O NBA All Star Game será transmitido na ESPN 2, Star Plus e NBA League Pass às nove e meia da noite para todo o Brasil neste domingo.

Com exclusividade nas operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN transmite o jogo do All Star na NBA em todo o território brasileiro neste domingo.

Para quem não tem a TV paga em casa, dá para assistir nas plataformas Star Plus e NBA League. Ambas estão disponíveis somente por assinatura, podendo assistir no site ou nos aplicativos para celular, smartv e tablets.

Quem ganhou o torneio de 3 pontos?

Uma análise ano a ano dos vencedores do Concurso de Três Pontos da NBA desde o início do evento em 1986:

Ano | Vencedor (Equipa) | Localização

2023 | Damian Lillard (Trail Blazers) | Portland

2022 | Cidades de Karl-Anthony (Timberwolves)| Cleveland

2021| Steph Curry (Guerreiros) | Chicago

2020 | Buddy Hield (Reis) | Chicago

2019 | Joe Harris (Redes) | Charlotte

2018 | Devin Booker (Sóis) | Los Angeles

2017 | Eric Gordon (Foguetes) | Nova Orleans

2016 | Klay Thompson (Guerreiros) | Toronto

2015 | Stephen Curry (Guerreiros) | Cidade de Nova York

2014 | Marco Belinelli (Spurs) | Nova Olreanos

2013 | Kyrie Irving (Cavaliers) | Houston

2012 | Kevin Love (Timberwolves) | orlando

2011 | James Jones (calor) | Los Angeles

2010 | Paul Pierce (Celtas) | Dallas

2009 | Daequan Cook (calor) | Fénix

2008 | Jason Kapono (Raptors) | Nova Orleans

2007 | Jason Kapono (Raptors) | Las Vegas

2006 | Dirk Nowitzki (Mavs) | Houston

2005 | Quentin Richardson (Sóis) | Denver

2004 | Voshon Lenard (Nuggets) | Los Angeles

2003 | Peja Stojakovic (Reis) | Atlanta

2002 | Peja Stojakovic (Reis) | Filadélfia

2001 | Ray Allen (Bucks) | Washington DC

2000 | Jeff Hornacek (Jazz) | Oakland

1998 | Jeff Hornacek (Jazz) | Nova Iorque

1997 | Steve Kerr (Touros) | Cleveland

1996 | Tim Legler (Magos) | Santo António

1995 | Arroz Glen (calor) | Fénix

1994 | Mark Price (Cavs) | Minnesota

1993 | Mark Price (Cavs) | Salt Lake City

1992 | Craig Hodges (Touros) | orlando

1991 | Craig Hodges (Touros) | Charlotte

1990 | Craig Hodges (Touros) | Miami

1989 | Dale Ellis (Sonics) | Houston

1988 | Larry Bird (Celtas) | Chicago

1987 | Larry Bird (Celtas) | Seattle

1986 | Larry Bird (Celtas) | Dallas

Quem vai jogar o All Star hoje

Catorze reservas e dez titulares foram selecionados para o NBA All Star Game deste domingo por meio de votação. Os capitães de cada time são LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokoumpo, do Milwaukee Bucks, os mais votados. Cada um vai selecionar por meio do sistema "draft" quais jogadores vão querer em seus times.

Michael Malone, do Denver, treinará o time LeBron, enquanto Joe Mazzulla, do Boston Celtics, treinará o time Giannis.

Os desfalques deste ano são Stephen Curry, Kevin Durant e Zion Williamson.

TITULARES:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

RESERVAS:

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

Paul George (Los Angeles Clippers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Julius Randle (New York Knicks)

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Por que Stephen Curry não joga o NBA All Star Game 2023

Ídolo do Golden State Warriors, Stephen Curry não joga o All Star Game da NBA neste domingo. O jogador se recupera de uma ruptura parcial de ligamentos na perna esquerda, e por isso não está apto para entrar em quadra.

Curry se machucou em 4 de fevereiro deste ano, durante o fim do terceiro quarto da vitória sobre o Dallas Mavericks, pela temporada regular da NBA. Segundo o jornalista Shams Charania, do portal The Athletic, o atleta está fora por tempo indeterminado.

Assim como Curry, Kevin Durant e Zion Williamson também estão indisponíveis. Os três foram substituídos por Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, De’Aaron Fox, do Sacramento Kings, e Pascal Siakam, do Toronto Raptors.

