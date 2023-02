NBA All Star Game 2022/23: onde assistir e programação do fim de semana

Saiba qual é a programação do NBA All Star. Foto: Reprodução

Saiba como vai funcionar o fim de semana de jogos no All Star da NBA e como assistir ao vivo

No calendário do basquete, o NBA All Star Game é o evento mais aguardado por torcedores. A celebração reúne celebridades e grandes atletas para um fim de semana recheado de emoções. Tem desafios de enterradas, três pontos e o tão esperado duelo no domingo para fechar com chave de ouro.

Este ano, o evento será entre 17 a 19 de fevereiro em Salt Lake City, Utah.

LeBron James e Giannis Antetokoumpo serão os líderes de cada elenco. O jogo no domingo tem três quartos com 12 minutos cada, com o último sem limite. O time que anotar mais pontos vence.

O que é o NBA All Star

O NBA All Star Game é um evento amistoso de basquete realizado pela liga norte-americana que vai de sexta até domingo. A National Basketball Association determina um local para receber o evento no mês de fevereiro, com todos os jogadores mais votados em quadra.

A atração foi criada em 1951 pela NBA. O evento começa na sexta-feira com o famoso jogo da celebridades e o jogo dos calouros. No sábado tem o torneio de habilidades, a disputa no arremesso de três pontos e enterradas. No domingo, o jogo All-Star da NBA entre as duas equipes com atuais jogadores fecha o fim de semana.

O All Star Game é sempre no domingo. São escolhidos 24 jogadores da Conferência Leste e Oeste por meio de votação aberta ao público, além da escolha dos próprios jogadores e jornalistas.

Além de fazer o público delirar com o basquete de qualidade em quadra, cada um dos times vai doar quase 1 milhão de dólares para instituições de caridade locais.

Onde vai ser o All Star Game NBA em 2023

O NBA All Star Game 2023 será realizado de 17 a 19 de fevereiro na Vivint Arena, em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. Esta é a 72ª edição do tão famoso jogo, com promessa de muita ação e qualidade.

A quadra que vai receber cada um dos desafios neste fim de semana está nas cores preto, branco e amarelo, uma forma de homenagear o Utah e o próprio time do estado. O espaço tem detalhes em amarelo e é estilizado para mostrar a transformação da região em um centro global de tecnologia.

A madeira traz uma ilustração de cinco montanhas, com referências às renomadas montanhas de Utah.

Grateful to everyone who is helping welcome the world to Utah this weekend. Jazz Nation is the best! I want a few of you to come to Sunday’s All-Star game. What would it mean to you to come and who would you bring? pic.twitter.com/1sn2YGrtgJ — Ryan Smith (@RyanQualtrics) February 17, 2023

Programação completa

O fim de semana no NBA All Star Game é recheado de eventos e disputas. Na sexta tem o jogo das celebridades, enquanto os calouros do basquete entram em quadra para se destacarem na vitrine do esporte.

No sábado, os torneios de habilidades, três pontos e enterradas promete levar o público à loucura. Astros como Giannis Antetokounmpo, Jordan Clarkson, Walker Kessler, Damian Lillard e Jayson Tatum vão participar.

Já no domingo, o All Star com os dois times fecha o fim de semana. O show de apresentação é de Post Malone, com a apresentação do ator Vin Disel.

O show do intervalo fica por conta de Burna Boy, Rema e Tems. A execução do hino nacional é de Jewel.

SEXTA-FEIRA, 17/02:

Jogo das Celebridades - 21h

Jogo dos Calouros da NBA - 23h

SÁBADO, 18/02:

Torneio de Habilidades - 22h

Torneio de arremeso de três pontos - 22h30

Torneio de Enterradas - 23h

DOMINGO, 19/02:

NBA All Star Game (Time LeBron x Time Giannis) - 22h

Quais são os dois times do All Star Game

Pelo terceiro ano, LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokoumpo, do Milwaukee Bucks, são os capitães dos times do NBA All Star Game, disputado sempre em fevereiro.

Jornalistas, atletas e o público definiram por votação os jogadores que participam do All Star como titulares e reservas. Michael Malone, do Denver, treinará o time de LeBron, enquanto Joe Mazzulla, do Boston Celtics, treinará o time do Giannis. Este ano será diferente.

Meia hora antes da partida começar, os capitães vão realizar o famoso "draft", ou seja, vão escolher quais jogadores querem em sua equipe.

Lembrando que Kevin Durant, Zion Williamson e Stephen Curry estão fora por lesão.

TITULARES:

LeBron James (Los Angeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kyrie Irving (Dallas Mavericks), Lauri Markkanen (Utah Jazz), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Ja Morant (Memphis Grizzlies) e Luka Doncic (Dallas Mavericks).

RESERVAS:

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Paul George (LA Clippers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Bam Adebayo (Miami Heat), Jaylen Brown (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Julius Randle (New York Knicks) e Pascal Siakam (Toronto Raptors).

Onde assistir o NBA All Star

Todos os jogos do NBA All Star Game são transmitidos no ESPN 2 e nos streamings Star + e NBA League Pass com exclusividade para todo o Brasil.

A emissora está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e também a VIVO. É preciso obter o canal na programação para assistir ao conteúdo de esportes.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para acompanhar na plataforma de streaming Star Plus, disponível por assinatura no site (www.starplus.com) e nos aplicativos. O torcedor pode assistir no celular, tablet, videogames ou até na smartv em casa.

Também existe a opção da NBA League Pass, streaming da NBA disponível no site oficial por diferentes valores.

