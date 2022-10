Jogos da NBA hoje: como assistir online a temporada regular (18/10)

A temporada regular da NBA 2022/23 começa nesta terça-feira, 18 de outubro, com dois confrontos. Grandes estrelas do basquete como LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Jayson Tatum e Marcus Smart entram em quadra, mas quais os jogos da NBA hoje? Saiba onde assistir online e ao vivo cada um deles.

Quais são os jogos da NBA hoje

A liga profissional de basquete norte-americano realiza a abertura da temporada regular nesta terça-feira com dois jogos em quadra.

Primeiro, às oito e meia da noite (horário de Brasília), o dezessete vezes campeão da NBA, Boston Celtics, recebe o tricampeão Philadelphia 76ers para a abertura da rodada na nova temporada. O duelo promete casa cheia.

Mais tarde, às onze da noite, é a vez do clássico entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, o atual campeão e o também dezessete vezes campeão da NBA nesta terça.

Todos os jogos têm transmissão ao vivo. Na temporada, o torcedor pode assistir aos embates tanto na televisão como também online, seja pelo celular ou outro dispositivo.

Agora que você já sabe que tem jogos da NBA hoje, confira os detalhes.

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

TD Garden, em Boston, Massachusetts às 20h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

Chase Center, em San Francisco, na Califórnia às 23h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Como assistir os jogos da NBA online

Nesta temporada da NBA dá para assistir aos jogos da NBA pela TV, tanto em canais abertos como em operadoras por assinatura, e serviços de streamings pelo celular ou outros dispositivos.

Na TV aberta, a BAND é a grande responsável por transmitir os confrontos semana após semana. Já na TV fechada, o torcedor deve sintonizar os canais ESPN e TNT, apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para quem prefere acompanhar online, as plataformas de streaming Prime Video e NBA League Pass estão disponíveis apenas para assinante. Dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv. Porém, os canais da TNT Sports e Budweiser no Youtube, e o canal do Gaules na Twitch, plataforma de vídeos, exibirão de graça ao menos uma partida por rodada.

É importante ressaltar para o torcedor que as programações de transmissões são determinadas entre as emissoras e a própria NBA de acordo com os direitos de imagens de cada um.

Calendário da NBA 2022/23

A nova temporada começa em todo o vapor nesta terça-feira, com dois embates que vão pegar fogo em quadra. A liga profissional de basquete apresenta trinta times, divididos em Conferência Oeste e Leste, de acordo com as regiões dos Estados Unidos.

O fim da temporada regular está agendado para 9 de abril de 2023, com o torneio Play-In e os playoffs em sequência no calendário da NBA.

Confira todas as datas da competição de basquete mais amada entre torcedores.

Início da temporada regular – 18 de outubro de 2022

Fim da temporada regular – 9 de abril de 2023

Torneio Play-In – 11 a 14 de abril de 2023

Início dos Playoffs – 15 de abril de 2023

NBA All-Star 2023 (Salt Lake City, UT) – 17 a 19 de fevereiro de 2023

Finais da NBA (1º jogo até 7º) – 1º de junho de 2023 até 18 de junho

NBA Draft 2023 – 22 de junho de 2023

