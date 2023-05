Jogos da NBA hoje: como assistir os playoffs e horário - 05/05/2023

As semifinais da Conferência Leste e Oeste NBA estão cada vez mais acirradas. Oito times continuam na briga pelo título da temporada 2022/23 na liga de basquete norte-americana. Confira os jogos da NBA hoje e como assistir ao vivo.

Os playoffs funcionam como a fase eliminatória da NBA. Dezesseis equipes, oito em cada conferências, disputam a primeira rodada. Oito no total se classificam para a semifinal, seguindo para a final. Os dois campeões das conferências disputarão as finais da NBA.

Quais são os jogos da NBA hoje?

Tem jogo da NBA hoje do Philadelphia 76ers contra o Boston Celtics e do Phoenix Suns diante do Denver Nuggets na semifinal da conferência nesta sexta-feira. Os duelos começam em horários diferentes.

O Philadelphia, time do camaronês Joel Embiid, eleito o MVP da temporada, entra em quadra para enfrentar o Boston Celtics no jogo 3 da série na Conferência Leste. Cada um dos times ganhou uma partida, por isso a série na semifinal está empatada.

Do outro lado, na Conferência Oeste, Phoenix Suns e Denver Nuggets disputam o jogo 3 no Arizona. O time do Colorado domina a série por 2 a 0.

Confira onde assistir os jogos da NBA hoje.

Philadelphia 76ers x Boston Celtics - Jogos da NBA hoje

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Wells Fargo Center

Onde assistir: ESPN 2, Star Plus e NBA League Pass

Série: Jogo 3 da série na Conferência Leste. Série em 1-1

Phoenix Suns x Denver Nuggets - Jogos da NBA hoje

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Arena Footprint Center

Onde assistir: ESPN 2, Star Plus e NBA League Pass

Série: Jogo 3 da série na Conferência Oeste. Série em 2-0 ao Denver

Como funciona os playoffs da NBA?

Os playoffs da NBA são a fase eliminatória da liga de basquete. Com o fim da temporada regular, oito times na Conferência Leste e oito na Conferência Oeste se classificam para os playoffs. Seis avançam de maneira direta, enquanto as duas últimas vagas são definidas pelo torneio Play-In, espécie de repescagem.

Os times seguem o chaveamento proposto pela liga, onde o primeiro colocado da Conferência joga contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. A série traz sete jogos, onde o time que fechar primeiro quatro partidas é o vencedor. Daí, avança para a semifinal da sua Conferência.

Novamente a série de sete jogos se repete. O time que fechar quatro partidas avança par as finais da Conferência e, aí, se torna o campeão. Ao fim, os dois ganhadores das Conferências disputarão as finais da NBA.

Data das finais da NBA

As finais da NBA serão disputadas entre os dias 01, 04, 07, 09, 12, 15 18 de junho entre os dois finalistas da liga de basquete. A final reúne o campeão da Conferência Leste e o vencedor da Conferência Oeste no mesmo esquema dos playoffs.

São sete jogos na série. O time que vencer quatro é o grande campeão da temporada na NBA. O jogo sete só vai acontecer se os times empatarem em 3 a 3.

O campeão da NBA fatura o troféu Larry O'Brien, o fabuloso prêmio dourado feito pela Tiffany & Co, empresa de joias. O troféu é feito à mão em prata com camada de ouro de 24 quilates, com 60 centímetros de altura. Na ponta é possível observar uma bola de basquete, enquanto na base tem uma taça. Larry O'Brien era o terceiro comissário da liga NBA, representante entre os anos de 1975 até 1984.

Larry também integra o Hall da Fama do Basquete.

