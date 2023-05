Quando começa o Brasileirão Série D 2023, times e onde assistir

Quarta divisão do Campeonato Brasileiro vai começar no sábado, 06 de maio, com sessenta e quatro equipes

Vai começar o Campeonato Brasileiro da Série D 2023, a quarta divisão do futebol. Sessenta e quatro clubes disputam a competição este ano divididos em oito grupos de oito. São trinta e dois jogos por rodada, onde o torcedor poderá acompanhar de perto as brigas na Brasileirão Série D.

Saiba como assistir aos embates, quem vai jogar e como vai funcionar a temporada.

Quando vai começar o Brasileirão Série D?

O Brasileirão Série D tem início no sábado, 06 de maio, na primeira rodada com 16 partidas. No domingo, a rodada continua com 14 outras partidas, e se encerra na segunda-feira, com dois jogos.

Sessenta e quatro clubes de todo o Brasil disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão do futebol.

Os critérios para se classificar para a Série D são: os rebaixados da terceira divisão, primeira, segunda, terceira ou quarta classificação no Estadual da temporada passada (excluídos os já pertencentes da A, B e C). Este critério é restrito à Federação posicionada como primeiro no RNF da atual temporada (Ranking de Federações).

As equipes são divididas em oito grupos de oito cada na primeira fase, de acordo com a sua região. Ou seja, para facilitar a logística dos elencos, os times do Norte estão no mesmo grupo, onde disputam catorze rodadas em pontos corridos. Na fase de grupos, os times enfrentam os adversários do mesmo grupo por duas vezes: uma como mandante e outra como visitante.

Os quatro melhores avançam para a segunda fase. Depois, vão para as oitavas de final, quartas, semifinal e a final todas no sistema de mata-mata. Todas as etapas são disputadas em ida e volta. O chaveamento já foi definido pela CBF.

Quem vai jogar a Série D 2023?

Sessenta e quatro times jogam a Série D do Brasileirão este ano. Divididos em oito grupos, cada um deles se enfrenta duas vezes na primeira fase.

Confira todos os grupos do Brasileirão Série D.

GRUPO 1:

Águia de Marabá, Humaitá, Nacional (AM), Princesa do Solimões, São Francisco, São Raimundo (RR), Trem (AP) e Tuna Luso.

GRUPO 2:

Atlético Cearense, Caucaia, Cordino, Ferroviário, Fluminense PI, Maranhão, Parnahyba e Tocantinópolis.

GRUPO 3:

Campinense, Globo RN, Iguatu, Nacional PB, Pacajus, Potiguar, Santa Cruz e Sousa.

GRUPO 4:

ASA, Atlético BA, Bahia de Feira, Cruzeiro AL, Falcon, Jacuipense, Retrô e Sergipe.

GRUPO 5:

Anápolis, Brasiliense, Ceilândia, Interporto, Ipora, Operário MT, Real Ariquemes e União MT.

GRUPO 6:

Athletico, Democrata, Nova Iguaçu, Portuguesa RJ, Real Noroeste, Resende, Santo André e Vitória ES.

GRUPO 7:

Patrocinense, CRAC, FC Cascavel, Ferroviária, Inter de Limeira, Maringá, Operário MS e XV de Piracicaba.

GRUPO 8:

Aimoré, Brasil de Pelotas, Camboriu, Caxias, Concórdia, Hercilio Luz, Novo Hamburgo e São Joseense.

Investimentos na Série D

Para começar a nova temporada com o pé direito, a CBF confirmou o aumento em quase 50% de cotas e premiações para todos os sessenta e quatro clubes da Série D do Brasileirão.

De acordo com a CBF, serão destinados R$ 105 milhões à competição no total. Cada participante da Série D vai faturar R$ 25 milhões, ou seja, 50% maior do que na última edição.

Além das cotas e do prêmio por participar da competição, a CBF também informou o aumento do aporte financeiro para R$ 80 milhões na organização para pagar árbitros, despesas, hospedagens e alimentação.

Onde assistir Brasileiro Série D 2023?

Nenhuma emissora ou serviço de streaming confirmou a transmissão da Série D do Brasileirão. Faltam poucos dias para o início da nova temporada, mas a CBF não se manifestou sobre como assistir os jogos.

Na temporada passada, o InStat TV (hoje InSports.tv) transmitiu as partidas com exclusividade na plataforma de streaming para celular, tablet e smartv. Os torcedores criticaram a qualidade das transmissões e o preço cobrado pelos jogos. Este ano, o streaming informou nas redes sociais que não vai exibir a Série D.

Até o momento, a Série D não tem transmissão confirmada em 2023.

Confira o comunicado oficial da plataforma.

