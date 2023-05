Miami Heat e Denver Nuggets vão jogar as finais da NBA 2023

As equipes de Denver Nuggets e Miami Heat vão disputar as finais da NBA 2023! Campeões das conferências Oeste e Leste, os times vão brigar pelo Troféu Larry O’Brien em série de sete partidas, onde quem vencer quatro confrontos primeiro fica com o título. E aí, quem será o grande campeão da NBA?

Sob o comando de Nikola Jokic, o Denver Nuggets chega para disputar a sua primeira final na história. O time de Colorado passou pelo Timberwolves na primeira rodada, depois o Phoenix Suns na semifinal e o Los Angeles Lakers na final da Conferência Oeste, tornando-se campeão.

Do outro lado, o Miami Heat levou a melhor na Conferência Leste e levantou o troféu da região, garantindo assim a vaga nas finais da NBA pela sétima vez na história do basquete. O time da Flórida passou pelo Milwaukee Bucks na primeira rodada, superou os Knicks na semifinal e ganhou do Boston Celtics na final.

O campeão da NBA 2023 fica com o Troféu Larry O’Brien e entra para a lista de maiores vencedores.

Denver Nuggets joga as finais da NBA 2023 pela primeira vez

O Denver Nuggets pode até não ser campeão da NBA, mas o clube do Colorado fez história. Com o treinador Michael Malone, o elenco vai disputar a primeira final em toda a história da liga de basquete norte-americano.

Na temporada regular, o elenco fechou a Conferência Oeste em primeiro lugar com 53 vitórias e 29 derrotas, a melhor campanha da competição. Na primeira rodada dos playoffs, o time estreou com boa fase em cima do Minnesota Timberwolves por 4 a 1.

Já na semifinal, derrotou o Phoenix Suns por 4 a 2. Na decisão contra o Los Angeles Lakers, varreu a equipe de LeBron James por 4 a 0, sem chances para o tradicional grupo da Califórnia.

O Denver Nuggets fez bonito com Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. e Kentavious Caldwell-Pope. Agora, o elenco do Colorado busca o primeiro título.

Confira como foi a conquista dos Nuggets em cima do Lakers.



Miami Heat busca o quarto título

É oficial, o Miami Heat está de volta nas finais da NBA! O clube da Flórida disputará a decisão da liga de basquete norte-americana pela sétima vez em busca do quarto título depois de ser campeão da Conferência Leste!

A última vez que jogou as finais da NBA foi em 2020, quando perdeu para o Los Angeles Lakers. O time também disputou as finais em 2006, 2011, 2012, 2013 e 2014.

O Miami ganhou o Troféu Larry O’Brien nos anos de 2006, 2012 e 2013. O primeiro título veio em cima do Dallas Mavericks, depois em 2012 superou o Oklahoma City Thunder com a ajuda de LeBron James e no último ano ganhou do San Antonio Spurs.

Desta vez, o time de Miami conta com a ajuda de Jimmy Butler, Kevin Love, Bam Adebayo, Kyle Lowry, Gabe Vincent e Duncan Robinson. O treinador é Erik Spoelstra.

Na temporada regular deste ano, o Miami terminou em oitavo lugar com 44 vitórias e 38 derrotas. No Torneio Play-In, perdeu para o Atlanta Hawks em 116 a 105, mas ganhou do Chicago Bulls por 102 a 91, carimbando o passaporte para os playoffs.

Na primeira rodada dos playoffs, ganhou do Milwaukee Bucks por 4 a 1. Depois, contra o New York Knicks nas semifinais ganhou por 4 a 2 e, por fim, ganhou do Boston Celtics na final da Conferência Leste por 4 a 3. O Boston levou a decisão para o jogo 7, mas o Miami venceu na casa dos verdes.

The analytic they won’t give you – the Miami HEAT are 100% Eastern Conference Champions. pic.twitter.com/ID5AyfJmKZ — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 30, 2023

Data das finais da NBA 2023

De acordo com o calendário da NBA, as finais da temporada começam em 1º de junho, quinta-feira, com os campeões da Conferência Leste e Oeste em quadra. Serão sete jogos, onde o elenco que fechar quatro vitórias primeiro fica com o troféu.

A NBA vai confirmar os dias, horários e locais de cada partida das finais nos próximos dias. Confira as datas de cada confronto até agora, seguindo o calendário da NBA.

Jogo 1:

Quarta-feira, 01 de junho

Jogo 2:

Domingo, 04 de junho

Jogo 3:

Quarta-feira, 07 de junho

Jogo 4:

Sexta-feira, 09 de junho

Jogo 5:

Segunda-feira, 12 de junho

Jogo 6:

Quinta-feira, 15 de junho:

Jogo 7:

Domingo, 18 de junho

Como assistir as finais da NBA?

O torcedor pode assistir as finais da NBA 2023 nos canais BAND, SporTV, ESPN e TNT, além das plataformas Amazon Prime Video, Star Plus, NBA League Pass e o TNT Sports no Youtube.

O calendário com todos os jogos das finais ainda será confirmado pela NBA. Isso porque cada uma das emissoras irá definir as transmissões de acordo com os direitos.

Na TV aberta, a Bandeirantes é a responsável por exibir os confrontos da liga. Já nos canais pagos, SporTV, ESPN e TNT transmitem ao vivo para todo o Brasil. Outra opção é acompanhar na internet nas plataformas de streaming Amazon Prime Video, Star Plus e NBA League Pass. Em cada uma delas é preciso ser assinante.

Já na TNT Sports, pelo Youtube, dá para ver de graça.

