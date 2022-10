Miami Heat x Chicago Bulls: onde assistir NBA hoje e horário – 19/10/2022

Nesta quarta-feira (19), Miami Heat x Chicago Bulls estreiam na temporada regular da NBA a partir das 20h30 (Horário de Brasília), na FTX Arena, na Flórida. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor no confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Miami Heat x Chicago Bulls: onde vai passar o jogo hoje?

O jogo entre Miami Heat x Chicago Bulls não tem transmissão na TV. Porém, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA League Pass, através do site oficial e assinar de acordo com os valores disponíveis.

A plataforma oferece todos os jogos da temporada da NBA no aplicativo para celular, tablet, computador ou até mesmo na smartv com pacotes que vão de R$305,99 até R$ 395,99 por mês

Dá também para escolher pacotes com apenas os jogos do seu time na temporada. Você encontra todas as informações no site www.nba.com/watch

NBA League Pass: pelo site oficial da NBA, serviço de streaming da franquia (www.nba.com/watch)

+ Que horas é o jogo do Flamengo e Corinthians hoje ao vivo

Como chegam as equipes para o confronto?

O Miami Heat teve uma pré-temporada agitada este ano. O elenco da Flórida jogou contra Grizzlies, Timberwolves, Brooklyn Nets, Rockets e Pelicans, com quatro vitórias e apenas uma derrota em quadra. Por isso, mantém-se 100% na confiança para o início da temporada regular nesta quarta-feira. O seu elenco também deve estar completo.

Do outro lado, o Chicago Bulls teve quatro duelos na pré-temporada, em busca de se preparar para os confrontos decisivos na temporada regular deste ano. O time venceu três, enquanto perdeu apenas uma partida das que disputou entre os amistosos. Com Patrick Williams, Nikola Vucevic e DeMar DeRozan, os Bulls estão prontos.

O desfalque, entretanto, fica com Zach LaVine. Os Bulls confirmaram nas redes sociais que o atleta está fora do jogo de hoje à noite.

+Maiores campeões da NBA: quais são os times com mais títulos

Outros jogos da NBA nesta quarta-feira

A temporada regular da NBA começou em todo o vapor. Nesta quarta-feira, 19 de outubro, além do embate entre Miami Heat x Chicago Bulls, outras doze partidas serão realizadas

Confira todos os jogos e os horários de cada um.

20h – Detroit Pistons x Orlando Magic

20h – Indiana Pacers x Washington Wizards

20h30 – Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

20h30 – Brooklyn Nets x New Orleans Pelicans

20h30 – Atlanta Hawks x Houston Rockets

20h30 – Memphis Grizzlies x New York Knicks

21h – Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

21h – San Antonio Spurs x Charlotte Hornets

22h – Utah Jazz x Denver Nuggets

23h – Phoenix Suns x Dallas Mavericks

23h – Sacramento Kings x Portland Trail Blazers

Leia também: Entenda como funciona o Play-In, novo formato da NBA