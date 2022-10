Que horas é o jogo do Flamengo e Corinthians hoje ao vivo – 19/10

Equipes disputam a partida de volta na final da Copa do Brasil nesta quarta ao vivo com transmissão

Nesta quarta-feira tem final da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians disputam a partida de volta no Maracanã, no Rio de Janeiro, após o empate sem gols entre os dois clubes. Que horas é o jogo do Flamengo e Corinthians hoje vai ser às 21h45 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta.

O Rubro-Negro vem de vitória em cima do Atlético MG no fim de semana, enquanto o Timão não jogou.

Que horas é o jogo do Flamengo e Corinthians hoje

O jogo do Flamengo e Corinthians hoje vai começar às 21h45 (Horário de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV e Premiere, além dos streamings Amazon Prime e GloboPlay ao vivo para todo o Brasil.

Pode comemorar torcedor, a final da Copa do Brasil vai passar na Globo! Com transmissão para todos os estados do país ao vivo, Luis Roberto é quem conta a história da partida ao lado dos comentaristas Junior, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira.

Outra opção são os canais da TV fechada, Sportv e Premiere, com narração de Luiz Carlos Jr e os comentários de Lédio Carmona e Ricardinho. Para acompanhar online, dá para sintonizar no Amazon Prime Video e GloboPlay, serviços de streaming em celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

TV: Globo, SporTV e Premiere

Online: Amazon Prime e GloboPlay

Confira os momentos da partida de ida na final entre os times.



Qual é a premiação da Copa do Brasil?

O campeão da Copa do Brasil vai levar R$ 60 milhões como premiação, além da taça em prata, as medalhas de ouro aos jogadores e o título de melhor elenco na competição na temporada.

Para o segundo colocado, o valor destinado será R$ 25 milhões, como forma de recompensa, além das medalhas em prata entregues na cerimônia após o apito final da partida.

A CBF decidiu aumentar a premiação da Copa do Brasil em 2022. No ano passado, o Atlético Mineiro venceu de 56 milhões de reais, ou seja, quatro milhões a menos do que o valor atual. Já o vice recebeu um aumento de dois milhões a mais.

No total, Flamengo ou Corinthians embolsará R$ 76,8 milhões.

Quem tem mais vitórias Corinthians ou Flamengo?

Em toda a história do Clássico das Nações, Corinthians e Flamengo se enfrentaram em 146 oportunidades, segundo dados do portal Meu Timão.

Porém, quem tem mais vitórias é o Flamengo, com 61 contra 54, além dos trinta e um empates. No quesito gols, o elenco carioca também leva a melhor com o total de 227 versus 212 gols do Timão, segundo o site Meu Timão.

Na última partida realizada entre os dois clubes, o empate sem gols marcou o resultado e não alterou o histórico de confrontos. O Flamengo quer continuar com a vantagem, enquanto o Corinthians pode diminuir a diferença nas estatísticas do Clássico do Povo.

O primeiro confronto aconteceu em 1918, em dezembro, durante amistoso. O placar de 2 a 1 ao Corinthians mostrava o grande poder daquele embate dentro de campo.

