Mogi das Cruzes x Minas: onde assistir ao jogo da NBB hoje – 08/02

Em confronto válido pela 15ª rodada da temporada 2022 na NBB, as equipes de Mogi das Cruzes x Minas se enfrentam nesta terça-feira, 08/02, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Ginásio Prof. Hugo Ramos com transmissão ao vivo. Saiba onde assistir ao jogo da NBB hoje ao vivo.

Onde assistir Mogi das Cruzes x Minas

O torcedor pode acompanhar ao vivo o jogo entre Mogi das Cruzes e Minas na NBB através do canal ESPN (TV fechada), disponível para todo o Brasil nesta terça-feira a partir das oito horas da noite.

Apenas assinantes de operadoras de conteúdo pago como a Sky, Claro, Vivo e Oi tem acesso ao canais da Rede ESPN, isto é, basta entrar em contato com algumas das emissoras citadas e escolher o melhor plano.

MOGI NA NBB

O elenco do Mogi vem de uma sequência de quatro derrotas seguidas nas últimas semanas da NBB, incluindo uma lavada do Flamengo. Agora, o time paulista entra em quadra nesta terça buscando reverter a sua situação na temporada, enquanto ocupa a décima quinta posição com 6 vitórias e 13 derrotas.

MINAS NA NBB

Do outro lado, o Minas aparece em terceiro lugar na tabela da NBB pela temporada. Por isso, deve entrar em quadra pelo confronto de hoje e dar o seu melhor para garantir mais um trinfo, colecionando até agora 16 vitórias e apenas 3 derrotas. No último domingo, venceu o Pato Basquete.

Classificação da NBB 2022

Dezessete equipes competem na primeira fase do torneio nacional de basquete pela temporada, onde apenas as doze primeiras na tabela avançam para os playoffs. É importante ressaltar que do primeiro ao quarto colocado eles se classificam de forma automática para as quartas de final.

Confira a classificação atualizada da NBB 2021/22.

1 Francana– 39 pontos

2 Flamengo – 36 pontos

3 Minas – 35 pontos

4 São Paulo – 34 pontos

5 Bauru – 33 pontos

6 Unifacisa – 28 pontos

7 Paulistano – 28 pontos

8 Pinheiros – 29 pontos

9 Caxias do Sul Cerrado – 30 pontos

10 Pato Basquete – 28 pontos

11 Corinthians – 26 pontos

12 Rio Claro – 27 pontos

13 Fortaleza – 24 pontos

14 União Corinthians – 25 pontos

15 Mogi – 25 pontos

16 Cerrado Basquete – 25 pontos

17 Brasília – 23 pontos

Confira a tabela completa da NBB na temporada 2022