Onde assistir Celtics x Heat hoje na final da NBA de graça (25/05)

Torcedor pode assistir o jogo cinco da final da Conferência Leste nesta quinta-feira na TV paga e no serviço de streaming

O TD Garden, em Boston, Massachusetts, será o palco do jogo cinco na final da Conferência Leste da NBA entre Boston Celtics e Miami Heat na noite desta quinta-feira, 25 de maio. O duelo entre Celtics x Heat começa às 21h30 (horário de Brasília), em decisão importante da temporada de basquete.

O Miami Heat lidera a série por 3 a 1. Se ganhar hoje é campeão do lado Leste, além de carimbar o passaporte para as finais da NBA.

Como assistir Celtics x Heat hoje ao vivo

A partida entre Boston Celtics e Miami Heat hoje será transmitida na BAND, SporTV 2, TNT e nas plataformas Youtube, Amazon Prime Video e NBA League Pass a vivo nesta quinta-feira.

Na TV aberta, a Bandeirantes exibe o jogo da NBA ao vivo e de graça para todos os estado do Brasil. Já os canais TNT e o SporTV estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura.

Para ver de graça basta acessar o TNT Sports no Youtube. Quem é assinante pode ver no Prime Video ou NBA League, plataformas de streaming só para assinantes.

Data: 25 de maio de 2023

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: TD Garden, Boston, Massachusetts

Onde assistir jogo do Celtics x Heat hoje: BAND, SporTV 2, TNT, Youtube, Amazon Prime Video, NBA League Pass e GloboPlay

Como está a final entre Boston e Miami?

O Miami Heat lidera a série da final da Conferência Leste por 3 vitórias a 1. O elenco da Flórida ganhou dois jogos fora e um em casa, enquanto o Boston faturou o seu primeiro triunfo apenas no jogo quatro, fora de casa.

Para seguir até as finais da NBA, o Miami só precisa de uma vitória. Ao Boston, maior campeão da história do basquete com 17 títulos, será necessário empatar a série e ganhar o sétimo jogo.

Boston Celtics 116 x 123 Miami Heat – jogo 1

Quarta-feira, 17/05

Boston Celtics 105 x 111 Miami Heat – jogo 2

Sexta-feira, 19/05

Miami Heat 128 x 102 Boston Celtics – jogo 3

Domingo, 21/05

Miami Heat 99 x 116 Boston Celtics – jogo 4

Terça-feira, 23/05

Boston Celtics x Miami Heat – jogo 5

Quinta-feira, 25/05 às 21h30

Miami Heat x Boston Celtics – jogo 6

Sábado, 27/05 às 21h30

Boston Celtics x Miami Heat – jogo 7

Segunda-feira, 29/05 às 21h30

Denver Nuggets classificado para a final da NBA

Na última segunda-feira, o Denver Nuggets varreu o Los Angeles Lakers na final da Conferência Oeste, conquistando a classificação para as finais da NBA pela primeira vez na história. O elenco do Colorado aguarda o resultado no lado Leste para saber quem vai enfrentar na decisão pelo título.

O Denver passou pelo Timberwolves na primeira rodada dos playoffs (4×1), depois amassou o Phoenix Suns (4×2) na semifinal e passou por do Lakers na final (4×0), sem dar chances ao elenco de LeBron James. Agora, vai buscar o primeiro troféu da história do clube.

O Miami pode conquistar o quarto título, enquanto o Boston quer o 18º troféu.

