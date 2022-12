Onde assistir e horário do jogo do Lakers hoje x Atlanta Hawks (30/12)

Onde assistir e horário do jogo do Lakers hoje x Atlanta Hawks (30/12)

Em partida válida pela temporada regular da NBA, Atlanta Hawks e Los Angeles Lakers disputam nesta sexta-feira, na State Farm Arena, na Geórgia, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Tudo o que você precisa saber sobre o jogo do Lakers hoje na NBA está aqui.

+ Onde será o velório de Pelé? Últimas notícias da morte do Rei

Como assistir o jogo do Lakers hoje na NBA ao vivo

O jogo do Lakers hoje vai passar na NBA League Pass às 21h30 (Horário de Brasília) pela temporada regular da NBA em todo o país.

Sem transmissão pela TV, a única maneira do torcedor assistir ao jogo desta sexta-feira vai ser na plataforma de streaming disponível tanto no aplicativo como no site oficial da NBA.

Dia do jogo da NBA: Sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Localização: State Farm Arena, na Geórgia, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

Livestream: NBA League Pass

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

Neste momento, o Atlanta Hawks vem de duas derrotas nas últimas rodadas pela Conferência Leste. Na tabela de classificação, o elenco aparece em nono lugar com 17 vitórias e 18 derrotas na temporada regular da NBA, ou seja, está próximo dos playoffs mas precisa melhorar até a reta final.

Do outro lado, LeBron James e companhia entram em quadra nesta sexta-feira em busca da recuperação. Na última quarta-feira o elenco foi derrotado pelo Miami Heat na temporada regular. Na Conferência Oeste, o grupo ocupa a décima terceira posição com 14 vitórias e 21 derrotas.

Quais são os jogos da NBA hoje?

Nesta sexta-feira, outros embates também serão realizados na temporada regular da NBA, durante a última semana do ano de 2022.

Confira todos os jogos da NBA hoje.

Orlando Magic x Washington Wizards

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Toronto Raptors x Phoenix Suns

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Denver Nuggets x Miami Heat

Horário: 23h (horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League Pass

Sacramento Kings x Utah Jazz

Horário: 00h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Horário: 00h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

LEIA TAMBÉM:

Quais são os times que Pelé jogou? Carreira do eterno Rei

Maiores campeões da NBA: quais são os times com mais títulos