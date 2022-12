Onde será o velório de Pelé? Últimas notícias da morte do Rei

Ídolo do Santos e da Seleção Brasileira morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, depois de ficar um mês internado para tratar o câncer no cólon

Adeus ao Rei. Na tarde desta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, Pelé morreu aos 82 anos enquanto lutava contra um câncer no cólon. O maior jogador da história do futebol estava internado há um mês. O velório de Pelé será na Vila Belmiro, casa do Santos onde o atleta fez a sua carreira e brilhou nos gramados.

Velório de Pelé vai ser na Vila Belmiro em Santos

A notícia que o apaixonado por futebol não queria ouvir: Pelé, o Rei, faleceu aos 82 anos. Internado desde 29 de novembro para cuidar de uma infecção respiratória, o ídolo tratava também de um câncer no cólon. O Hospital Albert Einstein confirmou a morte na tarde desta quinta-feira, 29 de dezembro.

O velório de Pelé será no Estádio Vila Belmiro, em Santos, a casa do Peixe onde Pelé jogou em praticamente toda a carreira como jogador de futebol. A assessoria do clube confirmou em nota publicada no site.

O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein até Santos, no estádio na madrugada de segunda-feira, 2 de janeiro, onde o caixão será posicionado no centro do gramado. Ainda segundo a nota, o velório será aberto ao público a partir das 10h da manhã.

A cerimônia deve seguir até as 10h da terça-feira, 03 de janeiro, onde o cortejo vai passar pelas ruas de Santos, próximo ao canal 6, onde mora a mãe de Pelé, seguindo até o Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento reservado aos familiares.

Torcedores do Santos e apaixonados por futebol que quiserem presenciar o velório poderão entrar pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8. Já as autoridades, de acordo com o Santos, vão ter acesso ao portão 10.

A cada minuto aumenta o número de pessoas na frente da Vila Belmiro após o anúncio da morte do Rei Pelé pic.twitter.com/d2W0QE30Ch — Bruno Lima (@unollima) December 29, 2022

História de Santos e Pelé

A história de Pelé e Santos é uma das mais belas do futebol. Com habilidade nos pés, alegria e vontade de jogar futebol, o Rei entrou para as categorias de base em 1956, quando se mudou de Três Corações, cidade em que nasceu.

Edson Arantes do Nascimento ganhou facilmente uma vaga no time profissional. Se firmou e, desde então, conquistou 20 títulos com a camisa do Peixe, além de cavar convocações para a Seleção Brasileira.

Pelé jogou praticamente a vida toda no Santos. Apenas em 1975, próximo ao fim da carreira, decidiu ir jogar nos Estados Unidos, no NY Cosmos. Ele ficou dois anos, até conquistar o título em 1977 do torneio nacional, ano em que também se aposentou do futebol.

No Brasil, foram três títulos em Copa do Mundo: 1958, 1962 e 1970.

