Onde vai passar Lakers x Warriors hoje ao vivo jogo 6 da NBA (12/05)

Descubra como assistir o jogo do Lakers e Warriors hoje. Foto: Reprodução Pixabay

Tem decisão na NBA hoje! Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentam nesta sexta-feira, 12 de maio, pelo jogo 6 da semifinal da Conferência Oeste. O jogo entre Lakers x Warriors hoje começa às 23h, horário de Brasília, na Crypto Arena, na Califórnia.

Confira o guia completo de como assistir o jogo de basquete da NBA nesta sexta-feira.

Quem vai transmitir Lakers x Warriors hoje ao vivo

A partida entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors será transmitida na ESPN 2 e nas plataformas Star Plus e NBA League nesta sexta-feira.

Nenhum canal de televisão aberta vai exibir a NBA. O torcedor pode assistir ao vivo na ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e a Oi.

O clássico também pode ser assistido pelo Star Plus, serviço de streaming. Acesse o site www.starplus.com, faça o seu cadastro e por R$ 40,90 por mês tenha acesso à filmes, séries e esportes ao vivo.

O NBA League Pass, streaming da NBA, também é opção para o torcedor acompanhar Lakers x Warriors hoje. Os valores vão de R$ 50,99 ou R$ 65,99 por mês.

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Crypto Arena, na Califórnia

Onde vai passar Lakers x Warriors hoje: ESPN 2, Star Plus e NBA League Pass

Como está a série?

O duelo entre Lakers x Warriors não é um simples jogo de basquete. O embate coloca dois dos maiores jogadores de basquete do mundo, Stephen Curry e LeBron James, frente à frente. Confira quem tem mais títulos na NBA, LeBron James ou Curry aqui.

O Lakers venceu três jogos enquanto o Warriors tem duas vitórias.

Warriors 112 x 117 Lakers - 1º jogo

Terça-feira, 02/05, no Chase Center

Warriors 127 x 100 Lakers - 2º jogo

Quinta-feira, 04/05, no Chase Center

Lakers 127 x 97 Warriors - 3º jogo

Sábado, 06/05, na Crypto Arena

Lakers 104 x 101 Warriors - 4º jogo

Segunda-feira, 08/05 na Crypto Arena

Warriors 121 x 106 Lakers - 5º jogo

Quarta-feira, 10/05, no Chase Center

Chaveamento da NBA

Oito equipes continuam na disputa pela vaga nas finais das conferências. Do lado Oeste, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers estão vivos na briga pelo título.

No Leste, Miami Heat, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Boston Celtics permanecem na disputa pelas finais. Os caminhos já estão decididos de acordo com o chaveamento da NBA.

Os vencedores das finais de cada conferência se enfrentam na final da NBA.

