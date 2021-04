Raptors x Bulls: onde assistir e horário da NBA hoje – 08/04

Toronto Raptors e Chicago Bulls entram em quadra nesta quinta-feira (08), a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Amalie Arena, pela temporada 2020/2021 da NBA. Dessa maneira, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor no confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Raptors x Bulls: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Como chegam as equipes para o confronto?

A equipe de Toronto está em 11º na Conferência Leste, contabilizando vinte vitórias e trinta e uma derrotas. Dessa maneira, entra em quadra nesta quinta-feira com o propósito de recuperar-se da derrota da última terça contra o Lakers.

Enquanto isso, o Bulls está em 10º na Conferência Leste, com uma vitória a mais do que o oponente de hoje, mas com uma derrota a mais. Então, o clube de Chicago deve colocar todos os seus jogadores principais para estar em quadra já que quer vencer o terceiro jogo seguido.

Outros jogos desta quinta-feira na NBA

Nesta quinta-feira (08), além de Toronto Raptors e Chicago Bulls outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Miami Heat x Los Angeles Lakers – 20h30

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers – 21h

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks – 22h

Sacramento Kings x Detroit Pistons – 23h

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns – 23h

Utah Jazz x Portland Trail Blazers – 23h

FICHA TÉCNICA

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Data: 8 de abril de 2021

Local: Amalie Arena

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA Pass

