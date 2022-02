São Paulo x Fortaleza BC: onde assistir ao jogo da NBB hoje – 07/02/2022

Em mais uma nova etapa da temporada 2022 na NBB, o confronto entre as equipes de São Paulo x Fortaleza BC promete grandes emoções nesta segunda-feira, 07/02, jogando na quadra Ginásio do Morumbi, na capital paulista, a partir das 20h (Horário de Brasília) pela 15ª rodada no segundo turno. Confira onde assistir ao jogo da NBB hoje ao vivo.

Onde assistir São Paulo x Fortaleza BC

Pela décima quinta rodada da NBB na temporada, a partida entre São Paulo e Fortaleza BC nesta segunda-feira tem transmissão ao vivo do canal da NBB no Youtube, disponível de graça para todo o Brasil através do site oficial e até pelo aplicativo.

Para acompanhar de perto a disputa do confronto entre o time paulista e o cearense hoje, basta acessar o canal no Youtube pelo site ou aplicativo para Android e iOS, procurar por NBB e assistir aos melhores lances do confronto.

SÃO PAULO NA NBB

Depois de vencer o Unifacisa no último sábado pela 14ª rodada da NBB pelo segundo turno da competição, o elenco do São Paulo volta para as quadras do seu Ginásio para continuar buscando a parte de cima da classificação, enquanto tem a oportunidade. Por fim, está em quarto lugar com 13 vitórias e 6 derrotas.

FORTALEZA NA NBB

Do outro lado, o time do Fortaleza aparece em décimo segundo lugar na tabela de classificação da NBB após vencer apenas 6 partidas e perder outras 11 na temporada. Dessa maneira, vindo de derrota para o Unifacisa por 95 a 86, o elenco do Ceará precisa se recompor se quiser chegar até a fase final.

Jogos da NBB hoje

Dois jogos da vigésima primeira rodada da NBB vão acontecer nesta segunda-feira com transmissão ao vivo. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

Brasília x Caxias do Sul – 20h

Confira a tabela completa da NBB na temporada 2022